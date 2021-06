Rare’s Everwild aurait été redémarré

Rare a apparemment redémarré sa toute nouvelle adresse IP, Everwild.

C’est selon VGC, qui rapporte que le titre a été complètement remanié depuis sa révélation en xxx. C’est le résultat du fait que le directeur créatif Simon Woodroffe a quitté Rare et s’est retiré du projet, la conception et la direction d’Everwild étant modifiées. Le designer Gregg Mayles a également été recruté pour diriger cette nouvelle version du jeu.

En conséquence, il ne sera probablement pas disponible avant un certain temps, l’équipe de développement de Rare regardant une date de sortie en 2024.

“L’équipe derrière Everwild continue de façonner une expérience vraiment magique et reste concentrée et enthousiaste à l’idée de créer un nouveau jeu centré sur un nouveau monde vraiment unique”, a déclaré la productrice exécutive d’Everwild, Louise O’Connor, à VGC.

« Gregg Mayles nous a rejoint à la fin de l’année dernière en tant que directeur créatif, et l’équipe n’a jamais été aussi forte. Depuis que nous avons montré au monde notre bande-annonce Eternals, nous avons progressé sur tous les aspects d’Everwild.

“L’équipe continue de travailler dur pour réaliser notre vision et donner vie à la magie de la nature à Everwild pour les joueurs du monde entier.”

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/72262/rares-everwild-has-reportedly-been-rebooted/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));