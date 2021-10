Rarible et Adobe s’associent pour améliorer la sécurité NFT

Le principal marché de jetons non fongibles (NFT), Rarible, s’est associé à Adobe pour améliorer l’authenticité des arts numériques créés via les solutions Adobe Creative Cloud, notamment Photoshop, Stock et Behance.

Comme Rarible l’a annoncé, l’association, qui est censée tirer parti de la propre initiative d’authenticité du contenu (CAI) du marché, est mise en place pour aider à lutter contre la désinformation visuelle et protéger les créateurs grâce à la provenance numérique.

Les illustrations créées par l’utilisateur dans Photoshop peuvent désormais être liées à des comptes de réseaux sociaux et à des adresses de portefeuille qui sont facturées pour s’afficher sur le profil de l’utilisateur sur Rarible.

« Les utilisateurs de l’application de bureau Photoshop peuvent désormais lier leurs profils de réseaux sociaux et leurs adresses de portefeuille crypto à leur travail. De cette façon, ils peuvent rassurer davantage les consommateurs qu’ils sont vraiment les créateurs de leur contenu », lit-on dans l’annonce :

« Pour s’assurer que la nouvelle fonctionnalité est largement disponible dans l’espace NFT et que les collectionneurs peuvent voir si le portefeuille utilisé pour créer un actif était en fait le même que celui utilisé pour la menthe, Adobe s’est associé à Rarible, ainsi qu’à d’autres marchés. Clé NFT, pour afficher les informations d’identification du contenu « .

Les NFT sont en train de devenir une tendance majeure dans l’écosystème de la blockchain aujourd’hui. En plus de la frénésie de vente au détail qui balaie l’espace, l’innovation stimule notamment la prestation de services des fournisseurs de logiciels comme Adobe, ainsi que des marchés comme Rarible. Avec l’adoption généralisée du NFT, la sécurité est toujours un mot-clé que de nombreux créateurs rechercheront.

Avec le partenariat Rarible et Adobe, il y aura une garantie que toutes les récompenses entrantes iront à ceux à qui elles étaient destinées. Rarible est considéré à l’avant-garde de la protection des intérêts de ses créateurs, car il a récemment introduit une fonctionnalité où les créateurs peuvent mettre leurs articles en vente et les frais de frappe sont répercutés sur les consommateurs au moment de l’achat.

Bien que ce modèle soit favorable aux créateurs de NFT, la question demeure de savoir comment Rarible apparaîtra concurrentiel aux collectionneurs au milieu de l’émergence croissante de divers marchés dans l’écosystème d’aujourd’hui.

