Raser la vérité | Critique de livre — The Afghanistan Papers: A Secret History of the War par Craig Whitlock

L’histoire sans mélange de la guerre américaine en Afghanistan est racontée avec une rigueur journalistique et la diligence d’un chercheur engagé dans le livre (AP Photo)

La vérité, on l’affirme souvent, est la première victime d’une guerre, et cette expression a une résonance particulière par rapport à la guerre mondiale contre le terrorisme menée par les États-Unis (GWOT) qui s’est officiellement terminée en août 2021. L’image d’un général de la marine américaine— le dernier soldat américain à avoir quitté l’Afghanistan – en montant avec lassitude la rampe d’un avion de transport symbolisait le retrait chaotique de la seule superpuissance de l’une des nations les plus pauvres du monde, ayant dépensé d’énormes quantités de trésors dans une guerre mal conçue et emmaillotée dans des couches de mensonges et de faux-semblants. La guerre en Afghanistan qui a été déclenchée par l’énormité du 11 septembre pourrait bien entrer dans l’histoire comme une « fête » macabre de Barmécide, où l’argent des contribuables américains a été ostensiblement dépensé pour faire la guerre dans un pays lointain, même si la majeure partie a été labourée. retour par l’intermédiaire d’entrepreneurs vers un complexe militaro-industriel opaque. La tragédie qui justifie l’étiquette macabre est que dans de nombreux cas, l’argent des contribuables américains a été dépensé à travers un réseau de tromperie et de mensonges pour armer indirectement l’adversaire pour tuer les troupes américaines.

Le lien entre la vérité et la guerre remonte au XVIIIe siècle, et l’essayiste anglais Samuel Johnson (1709-84) est réputé avoir le droit d’auteur sur ce principe lorsqu’il a observé en 1758 : « Parmi les calamités de la guerre, on peut compter conjointement la diminution de l’amour de la vérité, par les mensonges que l’intérêt dicte et que la crédulité encourage. L’intersection de l’intérêt sectaire et de la crédulité collective s’est nourrie dans un écosystème américain fertile pendant près de 20 ans, où la vérité a été ensevelie sous une couche après couche de mensonges alors même que les calamités de la guerre en Afghanistan montaient.

Le récit de la guerre américaine contre le terrorisme qui a commencé en 2001 a été soigneusement brodé par les titulaires successifs de la Maison Blanche à commencer par le président George Bush et il a été laissé au président Joe Biden de déclarer la fermeture en 2021. Il a déclaré que l’objectif initial des États-Unis avait été atteint. — pour détruire le bastion d’Al-Qaïda en Afghanistan.

Était-ce la vérité ou y avait-il plus dans le GWOT dirigé par les États-Unis qui aurait dépassé les mille milliards de dollars de dépenses liées à la guerre et des milliers de morts de tous les côtés ?

C’est à l’honneur de Craig Whitlock, journaliste d’investigation du Washington Post, que l’histoire sans mélange de la guerre américaine en Afghanistan est racontée avec une rigueur journalistique (basée sur des entretiens avec plus de 1 000 personnes directement impliquées dans la guerre) et la diligence du chercheur engagé (270 notes de fin réparties sur 38 pages). L’éditeur doit être félicité pour le moment choisi pour les « Afghanistan Papers » qui ont fait leur apparition alors même que les États-Unis se retiraient de Kaboul en août.

Dans sa préface, Whitlock précise que son livre n’est pas un ouvrage d’histoire militaire qui s’attarde sur les opérations de combat mais « une tentative d’expliquer ce qui n’a pas fonctionné et comment trois présidents consécutifs et leurs administrations n’ont pas dit la vérité ». (c’est nous qui soulignons)

En 21 courts chapitres, l’auteur fournit un compte rendu convaincant de la façon dont la guerre en Afghanistan a commencé et la victoire a été rapidement déclarée par l’équipe Bush avec le secrétaire américain à la Défense Donald Rumsfeld comme membre clé du cabinet. Les récits sur la guerre, souvent racontés du point de vue du vainqueur, sont un élément essentiel de l’histoire humaine et dans la première itération, ils sont façonnés/déformés/fabriqués pour faire avancer l’intérêt du groupe de pouvoir dominant. L’histoire afghane avec sa myriade d’acteurs et de perspectives kaléidoscopiques est détaillée méticuleusement par Whitlock et sa prose est un mélange de journalisme chevronné – racontant l’histoire d’une manière qui rend le lecteur accro – tout en ajoutant ce petit commentaire éditorial discret.

Le degré de mensonge et de sophisme auquel on a délibérément recouru est ahurissant et la manière désinvolte avec laquelle les ressources – financières et matérielles ont été dépensées dans une guerre qui n’avait apparemment aucune stratégie ou objectif convaincant est stupéfiante. L’accent mis par les États-Unis sur la guerre en Afghanistan a rapidement été brouillé par la gaffe monumentale de se jeter en Irak et il y a une conversation bizarre où le président américain n’a même pas reconnu le nom de son général en chef menant la guerre en Afghanistan et n’était pas intéressé à le rencontrer. .

Les nombreuses facettes de Donald Rumsfeld, de fanfaron à sournois en passant par sinistre, ont été subtilement présentées par Whitlock et le rôle d’un média américain « flatteur » dans l’exercice de construction d’image a de nombreuses correspondances avec l’expérience indienne actuelle. Le secrétaire à la Défense autoritaire intimidait souvent ses généraux à une soumission douce et prenait un plaisir visible à réduire les hauts gradés américains en « gelée », comme l’a raconté un officier britannique témoin de telles rencontres.

La duplicité du Pakistan dans la guerre contre le terrorisme est évoquée et il est instructif que Rumsfeld ait examiné un rapport SECRET de 40 pages qui détaillait la perfidie de l’ISI au Pakistan, mais il a été enterré comme un « rapport intéressant ».

Un présentateur de télévision lui a déjà demandé s’il avait déjà été tenté de mentir sur la guerre en Afghanistan lors de ses fréquentes conférences de presse et cet échange est chargé d’importations et englobe la tragédie à plusieurs niveaux de la GWOT. Le présentateur demande : « À quelle fréquence êtes-vous obligé de raser la vérité dans cette salle de briefing, car des vies américaines sont en jeu ? » Le sérieux Rumsfeld a répondu : « Je ne le fais tout simplement pas. Je pense que notre crédibilité est tellement plus importante que de raser la vérité. »

Cette crédibilité est en lambeaux et Craig Whitlock doit être félicité pour sa ténacité à rechercher la vérité sur la guerre en Afghanistan à partir de faits purs. Espérons que ce matériel sera utilisé de la manière appropriée par les analystes et les universitaires pour peaufiner cette première ébauche de la plus longue guerre des États-Unis.

C Uday Bhaskar est directeur, Society for Policy Studies

Détails du livre

Les papiers de l’Afghanistan : une histoire secrète de la guerre

Craig Whitlock

Simon & Schuster

346 ; 30 $

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.