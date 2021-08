Rashel Díaz revient à la télévision : Quand ?

. Rashel Díaz revient à la télévision en espagnol sur Univision.

Rashel Díaz revient à la télévision de langue espagnole en tant qu’animatrice invitée de l’émission matinale d’Univision « Despierta América ». La star cubaine était loin des médias depuis son départ de Telemundo en 2020.

Díaz sera animatrice de télévision invitée dans l’émission Univision du lundi 16 août au vendredi 20 août.

“Je suis ravi de revenir après un an loin des caméras pour faire quelque chose qui me passionne, me connecter avec vous, partager avec une équipe formidable et servir avec amour chacun d’entre vous qui nous voit”, a déclaré le célèbre interprète à travers son profil officiel sur Instagram après la publication de la nouvelle de sa participation spéciale à la production télévisée d’Univision.

Avec l’élégance et le charisme qui la caractérisent, Rashel Díaz a été reçue avec beaucoup d’enthousiasme par les animateurs de “Despierta América” ​​dans l’émission de ce lundi 16 août. Pour sa première apparition dans l’émission télévisée à succès, la talentueuse cubaine a opté pour une robe orange qui convenait à sa silhouette sinueuse.

Les réactions du public hispanophone n’ont pas attendu sur les réseaux sociaux l’apparition surprise de Díaz dans l’émission Univision : “C’est une sacrée dame, parfaite pour rester dans ce programme”, “Ils devraient la quitter définitivement, c’est une excellente communicatrice et un excellent être humain »,« Laisse-la tout de suite, c’est une très bonne présentatrice »,« Tu avais besoin d’une personne comme elle, très professionnelle et intelligente »,« Très bien de la revoir à la télévision, j’espère qu’elle restera dans le programme ».

Díaz était un présentateur invité de « Despierta América » au début de 2021

En février, Rashel Díaz a fait une apparition spéciale sur « Despierta América » pour célébrer ses 25 ans de carrière artistique dans les médias hispanophones.

Après sa participation à l’émission, les téléspectateurs d’Univision ont même émis l’hypothèse que la star rejoindrait l’équipe de présentateurs pour la production télévisée. À ce moment-là, la production et Díaz ont annoncé que l’apparition était en tant qu’invité.

Avant de rejoindre Telemundo, Rashel Díaz a été l’un des grands talents d’Univision pendant 10 ans avec sa participation à des programmes télévisés à succès tels que “Sábado Gigante”.

La star a été licenciée de Telemundo en 2020

Rashel Díaz était l’un des présentateurs de télévision qui ont été licenciés de Telemundo en 2020 dans le cadre de la restructuration du célèbre réseau de télévision de langue espagnole.

Le talent, le charisme et la sympathie de Diaz ont été essentiels pour qu’il devienne l’une des stars les plus appréciées de la télévision de langue espagnole aux États-Unis avec sa participation à l’émission de divertissement « Un Nuevo Día » sur Telemundo au cours des douze dernières années.

Après son départ inattendu de Telemundo, l’interprète de 48 ans s’est concentrée sur sa facette d’entrepreneur avec sa boutique d’accessoires en ligne ainsi que sur son travail d’ambassadrice d’une grande entreprise de produits de beauté.