Rashford, dans le classement Forbes des 30 personnalités les plus influentes de moins de 30 ans

Attaquant de Manchester United, Marcus Rashford, apparaît dans le classement Forbes qui sélectionne les 30 personnalités européennes les plus influentes de moins de 30 ans. Leur bonnes actions lors de la première vague de Covid-19 au Royaume-Uni, ils lui ont valu cette mention, dont ils font également partie Lucy Bronze (Manchester City) et Pernille Harder (Chelsea).

L’Anglais a levé des fonds pour distribuer de la nourriture aux enfants les plus défavorisés lors du premier accouchement au Royaume-Uni. Le gouvernement britannique a privé les enfants les plus vulnérables de contrôles alimentaires quotidiens pendant les restrictions de mobilité accrues et les Britanniques se sont mobilisés contre cette décision et ont réussi à apporter une somme proche de 25 millions de livres, l’équivalent de 20 millions d’euros.

Le joueur est également apparu récemment, en février dernier, dans la liste des 100 personnalités les plus influentes du monde Dai of the Times. A 23 ans, le Diable Rouge est devenu un joueur qui franchit la ligne du sport.

Responsable de la bonne image de United

Le joueur formé dans les catégories inférieures de Manchester United est l’un des grands architectes de la grande saison à Old Trafford. Avec Solskjaer aux commandes, les Diables Rouges marchent secondes en Premier League et, malgré l’échec en Ligue des champions, ils ont pied et demi en demi-finale de la Ligue Europa. L’Anglais a disputé un total de 48 matchs dans lesquels a marqué un total de 20 buts et a distribué 12 passes décisives.