Rashida Jones s’est prononcée contre l’industrie du porno et vous n’en avez probablement pas entendu parler – RedState

Rashida Jones est surtout connue pour être une actrice comique dans des émissions comme Parks and Rec et The Office, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’elle milite également pour dénoncer ouvertement le coût personnel de l’industrie du porno et avertir à quel point il est destructeur, non pour les hommes, mais pour les jeunes femmes.

En fait, en 2015, elle a aidé à sortir un documentaire intitulé « Hot Girls Wanted » qui met vraiment en lumière la relation intime que le porno entretient avec la culture dominante et comment il s’infiltre dans la culture pop à travers diverses célébrités et artistes. Elle a donné une interview à ce sujet avec Vice où elle a clairement indiqué que même si elle pensait que le porno en tant qu’industrie produite et consommée par des adultes était bien, mais on ne peut ignorer que son inclusion dans la culture dominante a produit des effets secondaires horribles.

D’une part, cela convainc les jeunes femmes d’accepter les abus sexuels tout en leur disant qu’elles sont responsabilisées.

Jones fait de son mieux pour être considérée comme une centriste pendant l’interview, mais à la toute fin, elle révèle qu’elle doit faire de gros efforts pour s’en sortir. C’est une interview à regarder.

Avance rapide jusqu’à cette année et Jones en parle toujours. Dans une récente interview avec « Off Camera », Jones a de nouveau été interrogée sur son franc-parler à propos de l’industrie du porno et a dit des choses poignantes sur l’industrie du porno qui devraient attirer l’attention de tout le pays.

L’intervieweur parlait à Jones d’une fille qui s’était lancée dans l’industrie du porno malgré une vie familiale stable avec des parents toujours ensemble et une éducation exceptionnelle. Jones est intervenu et a souligné pourquoi même les filles ayant une bonne vie à la maison sont vulnérables.

« Parce que ce n’est pas considéré comme une déclassement », intervint Jones.

« Quand la femme la plus célèbre au monde a commencé sa carrière avec une cassette porno amateur – et nous savons de qui je parle – il est impossible de dire à une fille de 18 ans que ce n’est pas une option viable. C’est impossible. Vous n’avez aucune preuve.

Jones a ajouté que du point de vue de la jeune fille qui voit cela, le porno est désormais considéré comme « glamour ».

« Et au fait, pour mentionner, ironiquement, la seule différence juridique entre le porno et la prostitution est un appareil photo », a poursuivi Jones. « Et donc beaucoup de ces filles, elles font des castings, et elles font du boulot, et il y a un gars avec une caméra et il ne l’allume jamais… et pensez à ce que ce pays pense de la prostitution. »

Jones a déclaré que son plus gros problème avec le porno est l’attrait qu’il a pour les jeunes femmes et comment, même à l’âge légal de 18 ans, ces filles sont encore assez stupides et font des choix stupides qui pourraient les endommager à jamais émotionnellement, physiquement et psychologiquement.

L’exploration de Jones sur l’effet des jeunes femmes sur l’industrie du porno est importante car on n’en parle souvent pas assez. En fait, comme Jones l’a démontré, s’élever contre l’hyper-sexualisation dans ce pays peut vous mettre dans l’eau très chaude. En tant que tel, de nombreuses personnes disposant de grandes plates-formes évitent d’en parler. Jones est en fait très courageuse d’en dire autant qu’elle l’a fait.

L’accent mis sur les jeunes femmes sur lequel Jones semble se concentrer le plus est en fait plus gênant que ce que l’on voit ici. Jones parle souvent de tournages professionnels dans le «porno amateur», mais de plus en plus, on n’a même pas besoin de se rendre à un endroit, de se faire coiffer et maquiller, puis d’effectuer des actes sexuels devant une équipe de tournage.

Comme RedState l’a déjà couvert, le porno évolue. Désormais, une jeune femme n’a plus à faire tout cela pour gagner de l’argent dans l’industrie du porno, elle peut simplement activer une application et utiliser l’appareil photo de son téléphone.

Des sites comme « OnlyFans » ont permis aux filles de faire de la pornographie avec laquelle elles peuvent gagner beaucoup d’argent dans le confort de leur maison. OnlyFans est un modèle d’abonnement qui permet aux filles de poser et d’exposer tout en recevant des abonnements, des conseils et des offres groupées.

OnlyFans compte plus de 150 millions d’utilisateurs, certains de ses utilisateurs les plus célèbres gagnant 1 million de dollars par mois.

(Ne soyez pas arrogant: ceux qui célèbrent la fermeture du site porno devraient voir un problème plus important)

Ce ne sont pas seulement les adolescentes qui sont séduites par l’utilisation de cette plate-forme pour attirer l’attention et l’argent, elle est également utilisée par des femmes plus âgées. Les épouses, les enseignants, les professionnels de la santé, etc., etc., utilisent tous cette plate-forme qui les amène à se livrer à des activités révélatrices ou hautement sexualisées envers des étrangers, et le tout dans le confort de leur foyer.

Jones a raison. Il faut mettre davantage l’accent sur les dangers de l’industrie du porno. Des conversations plus honnêtes et des pressions pour des études sur les effets émotionnels et psychologiques de celle-ci.

De plus, Jones a besoin de plus d’un mégaphone pour cela. Bien que je sois plus que ravi qu’elle fasse cela, il est étrange que les gens n’en aient pas entendu plus ou que des interviews comme celle-ci ne soient pas plus largement diffusées. Il est clair qu’il y a des gens qui ne veulent pas qu’elle en discute pour diverses raisons, y compris certains créateurs de tendances traditionnels qui croient qu’une attaque contre l’hypersexualité de notre culture est en quelque sorte une attaque contre l’autonomisation des femmes.