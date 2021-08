Rasmus Hojgaard prend la tête avec un 62 au troisième tour

in

danois Rasmus Højgaard Ce samedi a égalé la ronde la plus basse de sa carrière sur le circuit de golf européen en signant une carte de 62 coups (10 sous le par) qui lui permettent d’agresser le leadership de la Cazoo Classique et atteindre le tour final avec trois coups d’avance au club londonien d’Ash, Kent (Royaume-Uni).

Le Danois a commencé la troisième journée à six coups sûrs de la première place, mais sa ronde de dix birdies sans bogeys l’a placé premier avec 14 sous la normale au total et une marge de trois sur le duo formé par l’Écossais. Colline de Calum et anglais Jordan forgeron, tous deux avec des rounds de 70 coups ce samedi.

Rasmus Højgaard, 20 ans, 135 ans, a deux titres sur le circuit continental : l’Open de Maurice 2019 et le championnat ISPS Handa UK 2020.

A quatre coups, les Anglais Richard Bland et Dale Whitnell, qui en ont un de moins que le Gallois Jamie Donaldson, les Ecossais David Drysdale et Richie Ramsay, le Français Victor Pérez et le Néerlandais Lars van Meijel.

Chez les Espagnols, l’Olympien Jorge Campillo est avec -7, et Alejandro Cañizares et Álvaro Quirós Ils marchent avec -4.