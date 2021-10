Raspberry lance un nouveau micro-ordinateur : plus puissant que le Zero W et seulement cinq euros plus cher | La technologie

L’entreprise la plus célèbre au monde dans le domaine des petits ordinateurs a lancé une nouvelle carte qui promet des performances plus élevées, la même taille et une légère augmentation de prix.

Si vous faites partie de ceux qui aiment programmer ou imiter, vous connaissez sûrement la marque Raspberry, car ce n’est pas en vain qu’ils sont le numéro un d’un secteur qui en 2010 s’est installé dans le monde. Eh bien, nous avons de bonnes nouvelles à ce sujet.

Raspberry Pi a présenté le Zero 2 W, une nouvelle version de votre petite carte sans fil Zero W, avec des performances considérablement améliorées, des fonctionnalités supplémentaires et un prix légèrement plus élevé de 15 € (le précédent était de 10 €).

Utilisation une version légèrement réduite du même SoC Broadcom BCM2710A1 utilisé dans le Raspberry Pi 3 (à partir de 35€), avec 512 Mo de SDRAM LPDDR2.

Avec ces améliorations, le Zero 2 W offre une augmentation significative des performances par rapport au Zero d’origine, jusqu’à cinq fois plus rapide pour les tâches multithread.

Et le mérite est qu’ils ont pu introduire tous ces changements tout en conservant la même taille que le Zero d’origine.

Il est livré avec un LAN sans fil IEEE 802.11 b/g/na 2.4Ghz, Bluetooth 4.2, une interface USB 2.0, un emplacement pour carte MicroSD, un port Mini HDMI, un connecteur caméra CSI-2, un en-tête I/O de 40 pouces conforme HAT broches, OpenGL ES 1.1, 2.0 graphiques et capacités d’encodage et de décodage H.264 1080p 30.

Comme il est de la même taille que le Zero et le Zero W d’origine, presque tous les boîtiers et accessoires conçus pour le Zero devraient fonctionner parfaitement avec la nouvelle carte, y compris notre propre sélection de boîtiers et de câbles, du moins ce que prétendent les créateurs sur le blog.

En plus de tout cela, Raspberry a présenté une nouvelle alimentation USB officielle pour le Raspberry Pi Zero 2 (8 $) qui peut également alimenter le Raspberry Pi 3B ou 3B+.

Le Raspberry Pi Zero 2 W est désormais disponible à l’achat dans toute l’Union Européenne 15 euros, bien que dans les magasins où il est disponible, il soit de 17 euros en raison de la pénurie actuelle de semi-conducteurs.