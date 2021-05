Raspberry Pi 3 Review: toujours d’actualité

Le Raspberry Pi 3b (et le 3b +) a été introduit en 2016 et, à l’époque, il était l’un des tableaux de projet les plus convaincants disponibles. En effet, il s’avère que c’était bien plus qu’un tableau de projet, et que de nombreuses consoles de jeu, système de divertissement à domicile, contrôleur de maison intelligente et même quelques robots utilisaient le tableau de bord bon marché. Il semblait pouvoir tout faire.

Rien n’a changé en 2021, sauf nos attentes. Le Pi 3b est tout aussi puissant qu’il ne l’a jamais été, et il est toujours disponible pour tous ceux qui recherchent un moyen bon marché de se lancer dans n’importe quel projet de bricolage. OK, donc une chose a changé – nous avons maintenant un Raspberry Pi beaucoup plus performant dans la version 4.

Vous trouverez peut-être encore qu’un Raspberry Pi 3b est ce dont vous avez besoin, alors nous l’examinons aujourd’hui pour voir comment il se compare.

Examen du Raspberry Pi 3:

En bout de ligne: Le Raspberry Pi 3 vaut toujours la peine d’être examiné si vous êtes dans n’importe quel type d’électronique de bricolage, bien qu’il soit surclassé par la version 4 pour tout ce qui a une interface utilisateur. Cela pourrait être exactement ce que vous recherchez, cependant, et cela peut vous faire économiser quelques dollars dans le processus.

Le bon

Beaucoup d’entrées et de sorties Moins cher que le dernier modèle Une énorme communauté de développeurs active

Le mauvais

Il montre son âge dans n’importe quel environnement de bureau Le sans fil embarqué est faible Uniquement disponible avec 1 Go de RAM

Raspberry Pi 3: Prix et disponibilité

Au moment d’écrire ces lignes, le prix et la disponibilité du Raspberry Pi 3b + peuvent varier énormément. Ceci est courant chaque fois que vous êtes intéressé par un produit de dernière génération et particulièrement pertinent avec les pénuries de pièces notables en 2021 qui poussent les utilisateurs vers les «anciens» produits.

À l’heure actuelle, au fur et à mesure que je tape, vous trouverez un Raspberry Pi 3b + chez une poignée de détaillants en ligne, et cela vous coûtera environ 35 $. La semaine dernière, le prix était plus proche de 60 $. La carte n’est plus en production, la disponibilité dépend donc de la recherche du stock existant. Vous économiserez de l’argent sur l’achat d’un modèle plus récent, il peut donc être intéressant de vérifier et d’en trouver un.

Raspberry Pi 3: ce qui est bon

Il n’y a pas de meilleure carte PC que le Raspberry Pi, et cela vaut autant pour la version 3 que pour le modèle le plus récent. Plus important que les spécifications, la communauté de développement derrière le Raspberry Pi et la fondation Raspberry Pi ont fait en sorte que presque tout en matière de logiciel ou de matériel externe soit entièrement pris en charge.

Au cœur du Raspberry Pi se trouve sa configuration de broches GPIO. Il signifie General Purpose Input and Output, et c’est un en-tête simple qui est entièrement documenté et facilement contrôlé par le processeur. À son tour, tous les langages de programmation populaires (et certains moins populaires!) Peuvent être utilisés pour écrire des logiciels pour contrôler ces broches.

Spécifications Raspberry Pi 3b + Processeur Broadcom BCM2837B0 Cortex-A53 (ARMv8) SoC 64 bits RAM 1 Go LPDDR2 SDRAM Wi-Fi 2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11.b / g / n / ac LAN sans fil Bluetooth 4.2 avec BLE Ethernet Gigabit Ethernet via USB 2.0 Vidéo pleine taille HDMI

Port d’affichage DSI Ports et connexions Embase GPIO 40 broches

4x ports USB 2.0 Connectivité 802.11 b / g / n, 2,4 GHz

Bluetooth

N’importe quoi que vous souhaitez contrôler à l’aide d’un simple circuit marche / arrêt contrôlé fonctionne bien avec ces broches. Certains équipements sont spécialement conçus pour fonctionner directement avec un Raspberry Pi, ou vous devrez peut-être utiliser de simples relais ou des commandes de moteur pour d’autres, mais un peu de Python ou de Java et certains composants simples et bon marché transforment cette carte PC en le cerveau de tout ce que vous peut rêver.

Pour les fabricants, les broches GPIO sont la raison d’acheter un Raspberry Pi.

Alors que la version 3 n’est pas aussi puissante ou capable de construire un PC “normal”, les broches GPIO fonctionnent exactement de la même manière. Ils sont tout aussi simples à programmer, tout comme de nombreux accessoires fonctionnent directement avec eux, et le temps de réponse est quasiment instantané.

Lorsque le Raspberry Pi 4 est sorti, j’ai pensé à remplacer le Raspberry Pi 3 que j’ai ici en faisant des choses ringardes aléatoires pendant environ deux secondes. Je n’ai pas trouvé de raison de dépenser cet argent parce que cinq ans plus tard, ils fonctionnent aussi bien qu’ils ne l’ont jamais fait.

ce qui n'est pas bon

Le Raspberry Pi 3 est facilement surclassé par le Raspberry Pi 4 et d’autres cartes PC plus récentes lorsqu’il s’agit de connecter un clavier, une souris et un moniteur et de le transformer en ordinateur. Le nouveau modèle a un processeur plus puissant, un meilleur GPU, plus de RAM et une bien meilleure connectivité sans fil que le Raspberry Pi 3, ce qui fait une énorme différence chaque fois qu’une interface utilisateur est en jeu.

Vous pouvez créer une boîte de streaming ou de jeu avec le Raspberry Pi 3, mais la version 4 est un meilleur choix.

Le Raspberry Pi 3 est toujours capable d’agir comme une boîte de streaming KODI ou un émulateur de jeu; ce n’est tout simplement pas aussi bon. Vous verrez plus d’artefacts lors de la diffusion vidéo via le Pi 3, vous verrez plus de bégaiement pendant la lecture du jeu lors de l’utilisation du Pi 3, et vous absolument remarquez un signal Wi-Fi plus faible chaque fois que vous envoyez de gros morceaux de données sur le réseau.

Cela signifie-t-il que vous ne pouvez pas utiliser le Raspberry Pi 3 pour faire l’une de ces choses? Non, et j’ai fait toutes ces choses avec un seul. Je les ai également fait avec la version 4, et je vous dis que ça vaut juste l’argent supplémentaire pour acheter le nouveau modèle. Si vous avez un Raspberry pi 3 qui traîne, utilisez-le! N’achetez pas un nouveau pour quoi que ce soit avec une interface graphique puisque la version 4 existe.

Raspberry Pi 3: Compétition

Il existe d’autres marques de cartes PC disponibles, et si vous souhaitez utiliser Microsoft Windows ou Android comme système d’exploitation, elles pourraient vous convenir mieux. Mais le réel la concurrence vient du Raspberry Pi 4.

Si vous cherchez quelque chose pour construire votre propre ordinateur de bureau, le Raspberry Pi 400 est tout simplement phénoménal. C’est un tout-en-un qui n’a besoin que d’un écran et d’un jeu de mains enthousiastes pour commencer, et il est nettement plus puissant. Pour quelque chose comme un routeur domestique ou une armoire de jeu, le Raspberry Pi 4 “ordinaire” est un meilleur choix que le Raspberry Pi 3. La puissance supplémentaire, la double sortie 4k et l’augmentation de la mémoire embarquée valent bien l’argent supplémentaire,

Devez-vous l'acheter?

Vous devriez l’acheter si …

Vous construisez une appliance réseau ou un autre projet IoT Vous l’utiliserez à distance via le réseau Vous disposez d’un accessoire spécifique à Raspberry Pi 3

Vous ne devriez pas acheter ça si …

Vous souhaitez l’utiliser dans un environnement de bureau Vous construisez tout type de système de jeu Ceci est votre première expérience avec le Raspberry Pi

Il est difficile de le dire plus clairement – le Raspberry Pi 3 ne se compare pas à la version 4 dans toutes les situations où vous travaillez ou jouez directement avec lui.

C’est un bon contrôleur. C’est un bon pare-feu réseau. C’est un beau cerveau de robot Rubik’s Cube-Solver. Cela en fait une boîte KODI ou une console de jeu rétro équitable, mais il vaut mieux acheter un Raspberry Pi 4 si vous prévoyez d’y attacher n’importe quel écran.

3 sur 5

Le Raspberry Pi 3 est toujours un champion en matière de projets de bricolage, et j’en ai plusieurs qui contrôlent des aquariums ou dans le cadre de notre configuration d’éclairage de Noël. C’était facile de construire mes petits projets en l’utilisant, et il fonctionne toujours si bien que je n’ai jamais vraiment envisagé de les remplacer par un modèle plus récent.

Mais cinq ans plus tard, il existe de meilleures options en ce qui concerne les choses que beaucoup de gens veulent qu’un Raspberry Pi fasse, comme agir comme un ordinateur de bureau très bon marché. Vous serez beaucoup plus heureux de dépenser de l’argent sur un Raspberry Pi 4 si tel est le plan.

