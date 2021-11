Rassemblement boursier basé sur la « peur de manquer » (FOMO) – Ce que les investisseurs particuliers peuvent faire maintenant

Les avoirs en actions, généralement l’actif le plus volatil que possèdent les ménages, sont désormais à leur plus haut niveau en pourcentage de la richesse des ménages.

Alors que des facteurs tels que la peur de l’inflation et la hausse imminente des taux d’intérêt dans un avenir proche dans un contexte d’affaiblissement de la Fed persistent, le marché boursier américain ne montre aucun signe de faiblesse. Le S&P 500, le Dow 30, le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 se négocient tous à des niveaux plus élevés et continuent de se renforcer. Le S&P 500, le Dow 30, le Nasdaq Composite et le Nasdaq 100 sont en hausse de 2,5 à 5,95 % au cours des 3 derniers mois et de 17 à 23 % depuis le début de l’année.

La phase « Buy the Dip » maintient-elle les marchés robustes et le facteur FOMO est-il également en jeu pour maintenir les indices plus élevés ? Lisa Shalett, Chief Investment Officer, Wealth Management, Morgan Stanley, dans son rapport hebdomadaire de Lisa Shalett’s Global Investment Committee, aborde cet aspect en profondeur.

L’une des principales raisons parmi les théories les plus plausibles, selon elle, est que les investisseurs de détail pourraient toujours jouer un rôle démesuré dans le soutien du marché, motivé en partie par une « peur de manquer » (FOMO) sur le prochain grand se rallier. Ces investisseurs sont des participants actifs au marché boursier depuis le début de la pandémie et semblent déterminés à « acheter le creux » ou à acheter des titres à des prix déprimés en s’attendant à ce qu’ils augmentent à nouveau.

Depuis le début de la pandémie, les entrées nettes quotidiennes des détaillants se sont élevées en moyenne à environ 1 milliard de dollars, soit trois fois la moyenne d’environ 360 millions de dollars en 2018 et 2019.

Mais les investisseurs individuels n’ont peut-être plus beaucoup de puissance de feu. Le stratège en chef des actifs croisés de Morgan Stanley, Andrew Sheets, note qu’après une augmentation historique de l’épargne des consommateurs au début de la pandémie, le montant des liquidités dans les bilans des ménages, en pourcentage de l’actif total et de la valeur nette, est désormais de retour à des niveaux cohérents avec les moyennes depuis 1989.

Sheets note également que les avoirs en actions – généralement l’actif le plus volatil que possèdent les ménages – sont désormais à leur plus haut niveau en pourcentage de la richesse des ménages. Cela signifie que même s’il est encore possible pour les gens de mettre plus d’argent sur le marché, beaucoup peuvent décider qu’ils ont déjà suffisamment d’exposition à ce stade.

Bien que les investisseurs de détail puissent toujours influencer la dynamique du marché, nous continuons de voir divers risques que les marchés semblent sous-estimer et que l’envie du FOMO est peu susceptible de résoudre. En particulier, les investisseurs devraient garder un œil sur l’affaiblissement de la liquidité du marché et le resserrement des conditions financières.

La Fed devrait commencer à réduire ses achats d’actifs, réduisant le rythme mensuel actuel de 120 milliards de dollars de 20 à 30 milliards de dollars par mois jusqu’en juin prochain. De plus, le Trésor américain sera autorisé à recommencer à émettre de la dette après la levée du plafond de la dette fédérale, ce qui pourrait drainer jusqu’à 720 milliards de dollars du système.

Pour de nombreux investisseurs à la recherche d’une valorisation plus faible pour entrer ou ajouter des actions américaines de bonne qualité de sociétés établies, toute baisse et correction pourrait être une opportunité d’investir à long terme.

