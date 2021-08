Rassemblement BTC/USD vers une résistance de 50 000 $ ⋆ Crypto nouveaux médias

Prévision de prix Bitcoin – 27 août

Le prix du Bitcoin parvient désormais à conserver le niveau de support critique de 46 361 $ alors que la pièce a atteint le sommet quotidien de 48 572 $.

Tendance à long terme BTC/USD : intervalle (graphique quotidien)

Niveaux clés :

Niveaux de résistance : 52 000 $, 54 000 $, 56 000 $

Niveaux d’assistance : 43 000 $, 41 000 $, 39 000 $

BTCUSD – Graphique quotidien

Le BTC/USD pourrait continuer à connaître un mouvement haussier au cours des prochaines sessions alors que la pièce passera au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Alors que le marché du Bitcoin s’ouvre aujourd’hui, la pièce royale recule en dessous de la moyenne mobile sur 9 jours pour toucher le plus bas quotidien de 46 361 $. Cependant, la crypto-monnaie est haussière vers la moyenne mobile de 9 jours où nous pouvons appeler une base de support avant de retracer son mouvement à la hausse jusqu’à ce qu’elle se négocie actuellement à 48 350 $.

Prédiction du prix du Bitcoin : le prix du Bitcoin peut-il dépasser 50 000 $ ?

Au cours des dernières 24 heures, le prix du Bitcoin a fluctué entre 46 000 $ et 49 000 $. En regardant le graphique journalier techniquement, ces deux niveaux peuvent déterminer la prochaine direction que suivra la pièce. D’un autre côté, BTC/USD peut baisser si le support de 45 000 $ est rompu tandis que le prix peut augmenter si la résistance de 50 000 $ est dépassée.

De plus, les vendeurs peuvent profiter pour briser le niveau de support de 46 000 $ au cas où les taureaux ne parviendraient pas à maintenir le prix au-dessus des moyennes mobiles de 9 et 21 jours. Pendant ce temps, l’indicateur technique Relative Strength Index (14) est prêt à franchir le niveau 60, indiquant un mouvement haussier du marché. De plus, si le prix du Bitcoin dépasse la limite supérieure du canal, les niveaux de résistance pourraient être trouvés à 52 000 $, 54 000 $ et 56 000 $, tandis que les supports se situent à 43 000 $, 41 000 $ et 39 000 $.

Tendance à moyen terme BTC/USD : intervalle (graphique 4H)

Le prix du Bitcoin se négocie autour d’un niveau de résistance de 48 413 $ selon le graphique de 4 heures. BTC/USD oscille légèrement au-dessus des moyennes mobiles de 9 jours et 21 jours après un renversement de 46 361 $. Pendant ce temps, le graphique en données de 4 heures révèle que l’offre haussière peut arriver lentement sur le marché alors que les ours tentent de faire baisser le prix. Par conséquent, si les acheteurs pouvaient dynamiser le marché, ils pourraient pousser le prix à un niveau de résistance de 49 000 $.

BTCUSD – Graphique en 4 heures

Cependant, briser la résistance mentionnée pourrait également permettre aux taureaux de tester les 50 000 $ et plus. Pendant ce temps, l’indice de force relative (14) évolue actuellement autour du niveau 55, mais tout mouvement baissier en dessous de la limite inférieure du canal et pourrait probablement atteindre le niveau de support de 47 000 $ et moins.

