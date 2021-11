Rassemblement de la cryptographie : la capitalisation boursière totale atteint un nouveau record de 2,8 T$ ; 1 T de dollars ajoutés en un peu plus d’un mois

Le crypto m-cap total s’élevait à 1,9 billion de dollars au 26 septembre 2021. (Image: Pexels.com)

La capitalisation boursière combinée de plus de 10 000 crypto-monnaies dans le monde a atteint un nouveau record historique de plus de 2 800 milliards de dollars mardi après-midi à 15 h 30, selon le crypto tracker CoinGecko. La valeur marchande, au moment du dépôt de ce rapport, s’élevait à 2 800 milliards de dollars avec une domination de Bitcoin à 41,41 %. Bitcoin a actuellement une capitalisation boursière de 1,18 billion de dollars, suivie d’une capitalisation de 538 milliards de dollars d’Ethereum. Le marché total de la cryptographie a augmenté de plus de 600%, passant de 397 milliards de dollars au 3 novembre 2020, et a ajouté près de 1 000 milliards de dollars en un peu plus d’un mois. Le crypto m-cap total s’élevait à 1,9 billion de dollars au 26 septembre 2021.

« L’approbation du premier ETF Bitcoin Futures aux États-Unis a clairement donné une impulsion au marché de la cryptographie. Donc, tout ce qui concerne les marchés américains, en fait, si la SEC approuve un produit Bitcoin, alors c’est une chose énorme. En revanche, la décision d’approuver ou de rejeter l’ETF spot Bitcoin est probable le 14 novembre par la SEC. Cela peut également être retardé de quelques mois, mais une fois cela approuvé, le bitcoin explosera. Si le marché américain a approuvé un produit lié au bitcoin comme Future ETF, qui est ouvert aux investisseurs institutionnels, cela signifie clairement qu’ils sont d’accord avec le bitcoin », a déclaré Atul Chatur, co-fondateur, Antilles Cryptocurrency Ecosystem ACE-X à Financial Express Online.

Lisez aussi: Les NFT d’Amitabh Bachchan ont atteint l’enchère la plus élevée jamais enregistrée en Inde le premier jour de l’enchère

Il est important de noter que plusieurs altcoins se sont également ralliés, entraînant la croissance globale du crypto m-cap. Par exemple, Ethereum, Binance Coin, Solana, Polkadot, ainsi que les pièces meme telles que Shiba Inu et Dogecoin ont bondi respectivement de 9 %, 15 %, 14 %, 12 %, 38 % et 5 % par rapport à les sept derniers jours. Shiba Inu en particulier a connu une croissance de plus de 155% au cours des derniers jours.

« Bien que certaines de ces pièces meme soient très difficiles à prévoir, toutes ne sont pas mauvaises. Ils ont du sens comme Axie infinity qui sont de véritables jeux basés sur la cryptographie où les gens gagnent de l’argent en jouant à des jeux vidéo. Ainsi, il ne s’agit pas seulement de bitcoin, mais certains investisseurs commencent également à investir dans des jeux et des pièces cryptographiques, ainsi que dans des VC non cryptographiques, tels que SoftBank, qui a investi 93 millions de dollars dans la start-up de jeux NFT Sandbox », a ajouté Chatur.

Les suggestions/recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier/investir dans des crypto-monnaies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.