Rassemblement des actions hôtelières: les prix des actions Indian Hotels, Lemon Tree et HLV zooment de 20% sur le soutien de la liquidité de RBI

Das a annoncé une fenêtre de liquidité distincte de Rs 15 000 crore pour atténuer l’impact négatif de la deuxième vague de COVID sur certains secteurs à forte intensité de contact. (Image IE)

Les actions hôtelières telles que Indian Hotels, Lemon Tree Hotels, EIH Associated Hotels, HLV ont bondi de 20% après que le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) Shaktikanta Das a annoncé un soutien en liquidités pour contacter des secteurs intensifs comme l’industrie hôtelière. Das a annoncé une fenêtre de liquidité distincte de Rs 15 000 crore pour atténuer l’impact négatif de la deuxième vague de COVID sur certains secteurs à forte intensité de contact. Cette fenêtre restera ouverte jusqu’au 31 mars 2022 avec des échéances allant jusqu’à trois ans au taux repo.

