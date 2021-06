Rassemblement des actions sucrières : Dalmia Bharat, Dwarikesh, Avadh Les cours des actions sucrières augmentent de 20 % ; devriez-vous enregistrer des bénéfices ?

Outre les nouvelles selon lesquelles l’Inde a avancé son objectif de mélange de 20 % d’éthanol dans l’essence d’ici cinq ans, les achats effrénés d’actions à petite et moyenne capitalisation ont entraîné une augmentation des stocks de sucre. Photo de fichier PTI

Les actions du sucre telles que Dalmia Bharat Sugar and Industries, Dwarikesh Sugar, Avadh Sugar & Energy ont augmenté de 20% lors des transactions intrajournalières de lundi sur l’ESB. Lors de la Journée mondiale de l’environnement, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que le gouvernement avait décidé d’atteindre l’objectif de 20 % de mélange d’éthanol dans l’essence d’ici 2025. Actuellement, le niveau de mélange d’éthanol dans l’essence est d’environ 8,5 %. « Cela peut détourner une quantité importante de canne à sucre vers la production d’éthanol et réduire la production de sucre. Cela devrait essentiellement être de bon augure pour l’industrie sucrière, car la situation de surabondance de l’offre sera automatiquement résolue et soutiendra la discipline des prix dans l’industrie à long terme », a déclaré Binod Modi, responsable de la stratégie, Reliance Securities, à Financial Express Online.

Le cours des actions de KMSugar Mills a bondi de 20 pour cent, Dwarikesh Sugar Industries de 16,12 pour cent, Dhampur Sugar Mills de 9,7 pour cent, Avadh Sugar & Energy de 18,34 pour cent, Dalmia Bharat Sugar and Industries de 18,67 pour cent. L’action Triveni Engineering & Industries a grimpé de 15,18 % et celle de Balrampur Chini Mills de 8,4 % en séance intrajournalière.

Dans le cadre du programme Ethanol Blended Petrol (EBP), le gouvernement a déjà réintroduit le mécanisme des prix administrés pour l’approvisionnement en éthanol, permettant la production d’éthanol à partir de plusieurs matières premières comme la mélasse lourde, le jus de canne à sucre, le sucre, le sirop de sucre, les céréales alimentaires endommagées, le maïs et les stocks de riz excédentaires. avec Food Corporation of India (FCI).

Outre les nouvelles selon lesquelles l’Inde a avancé son objectif de mélange de 20 % d’éthanol dans l’essence d’ici cinq ans, les achats effrénés d’actions à petite et moyenne capitalisation ont entraîné une augmentation des stocks de sucre. “Techniquement, Dalmia Bharat Sugar and Industries, Dwarikesh Sugar Industries et Avadh Sugar & Energy sont surachetés et les investisseurs sont mieux avisés de réaliser des bénéfices dans leurs positions d’achat actuelles et d’attendre une baisse de 25 à 30% pour acheter”, AR Ramachandran, Co. -fondateur et formateur, Tips2Trades, a déclaré à Financial Express Online.

Une pénurie de production dans les grands pays producteurs de sucre tels que le Brésil a entraîné une certaine dynamique des stocks de sucre. Le rassemblement a été renforcé par la décision du gouvernement d’avancer la date limite pour atteindre l’objectif de mélange de 20 pour cent d’éthanol, a déclaré un analyste. « Du point de vue de l’industrie, c’est un point positif, en particulier pour les entreprises avec des capacités plus importantes et des bilans solides. Cela dit, la cyclicité de l’industrie ne va pas disparaître. En tant que tel, il faut avoir une bonne compréhension du cycle de l’industrie et des informations spécifiques pour considérer les actions sucrières dans une perspective à long terme », a déclaré Richa Agarwal, analyste de recherche principale, Equitymaster, à Financial Express Online.

La production de sucre de l’Inde a augmenté de 13% pour atteindre 305,68 tonnes lakh au cours des huit premiers mois de la campagne de commercialisation en cours se terminant en septembre, principalement en raison d’une production plus élevée dans le Maharashtra, selon l’Indian Sugar Mills Association (ISMA). La campagne de commercialisation du sucre s’étend d’octobre à septembre.

(Les recommandations d’actions dans cette histoire sont par les analystes de recherche et les sociétés de courtage respectifs. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement. Les investissements sur les marchés des capitaux sont soumis à des règles et réglementations. Veuillez consulter votre conseiller en investissement avant d’investir.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.