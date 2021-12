Rassemblement des marchés: les investisseurs sont plus riches de plus de Rs 8,58 lakh cr en 3 jours

L’indice de référence de l’ESB à 30 actions Sensex a bondi de 384,72 points ou 0,68% pour clôturer à 57 315,28 jeudi. Au cours de la journée, il a gagné 559,96 points à 57 490,52.



La richesse des investisseurs a grimpé de 8 58 979,67 crores de roupies en trois jours de rallye du marché, les bourses nationales grimpant en tandem avec les actions mondiales dans un contexte de diminution des inquiétudes concernant l’impact économique de la variante Omicron.

En trois jours, l’indice a gagné 1 493,27 points.

La capitalisation boursière des sociétés cotées à l’ESB a augmenté de Rs 8,58,979.67 crore pour s’établir à Rs 2,61,16,560,72 crore.

« Les bourses nationales ont continué à négocier, reflétant une humeur optimiste sur les marchés mondiaux, tirée par les gains des actions immobilières, financières et informatiques, tandis que les marchés plus larges se sont renforcés », a déclaré Vinod Nair, responsable de la recherche chez Geojit Financial Services.

PowerGrid a été le plus grand gagnant parmi les constituants de Sensex jeudi, gagnant 3,40 %, suivi par ITC, Bajaj Finance, Infosys et NTPC.

«Les marchés ont encore augmenté et se sont terminés dans le vert pour la troisième session consécutive, suivant des marchés mondiaux fermes. Après la hausse initiale, l’indice de référence est resté limité jusqu’à la fin, mais les mouvements entre les secteurs ont occupé les participants », a déclaré Ajit Mishra, vice-président de la recherche, Religare Broking Ltd.

Sur le marché au sens large, les indices BSE midcap et smallcap ont bondi à 1,01 pour cent.

