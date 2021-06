Rassemblement des stocks de défense: HAL, Bharat Electronics, d’autres grimpent jusqu’à 6% alors que le MOD met 108 articles sur la liste des interdictions d’importation

Tous les 108 articles seront désormais achetés auprès de sources autochtones conformément aux dispositions de la Procédure d’acquisition de la défense (DAP) 2020

Le cours de l’action de Bharat Electronics Ltd (BEL) a grimpé jusqu’à 5,6 pour cent à Rs 153,50 chacun en intrajournalier sur l’ESB. D’autres actions de défense telles que Hindustan Aeronautics Ltd, Garden Reach Shipbuilders, Bharat Dynamics, Astra Microwave Products, BEML, Bharat Forge, Mishra Dhatu Nigam et Mazagon Dock Shipbuilders se sont également négociées à la hausse. Lors de la session précédente, le ministère de la Défense (MOD) a approuvé l’imposition de restrictions à l’importation de 108 armes et systèmes militaires tels que les corvettes de nouvelle génération, les systèmes d’alerte avancée aéroportés, les moteurs de chars et les radars.

Les cours des actions de Hindustan Aeronautics Ltd et de Garden Reach Shipbuilders & Engineers ont grimpé de 5 pour cent, chacun, à Rs 1 069,15 et Rs 188,25, respectivement. De même, Bharat Dynamics a augmenté de 4,5%, Astra Microwave Products de 4,4%, BEML de 1,7%, Bharat Forge de 1,3%, Mishra Dhatu Nigam (MIDHANI) de 1,14% et les actions de Mazagon Dock Shipbuilders ont augmenté. 1,6 pour cent. En comparaison, le S&P BSE Sensex s’est négocié à 51 965, après avoir franchi 52 000 niveaux en intrajournalier.

Les entreprises de défense obtiennent l’essentiel de leurs commandes et de leurs revenus d’un seul client, le gouvernement. “La décision selon laquelle l’armée indienne s’appuiera exclusivement sur des fournisseurs locaux pour l’équipement de défense aidera des entreprises comme Bharat Electronics, HAL à obtenir la stabilité du carnet de commandes et la prévisibilité des flux de trésorerie”, a déclaré Ashis Biswas, CapitalVia Global Research, à Financial Express Online. . Il a ajouté que cela aiderait ces entreprises à gérer la croissance de la trésorerie et des projets.

Tous les 108 articles seront désormais achetés auprès de sources locales conformément aux dispositions de la Procédure d’acquisition de la défense (DAP) 2020. La première liste négative pour les importations de défense comprenant 101 articles a été publiée l’année dernière. «L’industrie de la défense peut profiter de cette opportunité en or pour construire des installations, des capacités et des capacités de recherche et développement robustes pour répondre aux besoins futuristes des forces armées. Cette liste offre également une excellente opportunité pour les «start-ups» ainsi que les MPME qui bénéficieront d’un formidable coup de pouce grâce à cette initiative », a déclaré MOD.

La “ deuxième liste d’indigénisation positive ” comprend des systèmes complexes, des capteurs, un simulateur, des armes et des munitions comme des hélicoptères, des corvettes de nouvelle génération, des systèmes d’avertissement et de contrôle anticipés (AEW & C), des moteurs de réservoir, un radar de puissance moyenne pour les montagnes, des systèmes d’armes MRSAM et de nombreux plus de ces articles pour répondre aux exigences des forces armées indiennes. Cette deuxième liste devrait être mise en œuvre progressivement avec effet de décembre 2021 à décembre 2025.

