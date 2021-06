Rassemblement .: Plus de points possibles pour Alfa Romeo dans la course “chaotique” de Bakou

Dans le tour d’horizon : le directeur de l’équipe et PDG d’Alfa Romeo, Frédéric Vasseur, a déclaré que les possibilités d’une course « chaotique » à Bakou, combinées au secteur urbain qui pourrait convenir à leur voiture, pourraient donner des opportunités à son équipe ce week-end.

En bref

Vasseur : Le chaos de Bakou pourrait donner des opportunités à Alfa Romeo« Nous avons montré que sur ce type de tracé, nous sommes performants », a déclaré Vasseur après qu’Antonio Giovinazzi ait marqué son premier point de la saison à Monaco. Il espère qu’il en sera de même à Bakou.

« Ce sera probablement la même chose qu’en Azerbaïdjan. Mais en Azerbaïdjan, vous avez deux parties différentes de la piste.

« Comme Macao, vous avez la ville et la philosophie de cette partie du circuit est assez proche de Monaco. Ensuite, vous avez les 2,5 kilomètres de ligne droite et ce sera probablement un peu plus difficile. Mais c’est comme ça.

« Nous avons marqué un point, je pense que c’est bon aussi pour la confiance d’Antonio, de l’équipe, ça va, nous nous améliorons pas à pas, week-end après week-end. Et c’est le plus important pour moi.

« Mais en Azerbaïdjan, nous savons tous que la course est un peu chaotique. Nous aurons probablement toutes les opportunités en Azerbaïdjan et nous devons faire le travail pour être devant les autres voitures. Voyons ce qui se passe.”

Hamilton prend la parole pour Osaka

Commentaire : Hamilton, Osaka et une question difficile sur les conférences de presse sportivesLewis Hamilton a pris la défense de Naomi Osaka suite à la décision de l’as du tennis de se retirer du tournoi de tennis Roland Garros Roland Garros, ayant refusé de participer à des conférences de presse qu’elle a décrites comme préjudiciables à sa santé mentale.

La championne de F1 a partagé sa déclaration annonçant son retrait, affirmant qu’elle était motivée par son expérience de “longues crises de dépression” après l’US Open 2018, et que les apparitions dans la presse lui avaient causé “d’énormes vagues d’anxiété”.

“La santé mentale n’est pas une blague, c’est réel et sérieux”, a écrit Hamilton. «Cela demande beaucoup de courage à faire. Assurons-nous tous que Naomi sache qu’elle n’est pas seule. Aujourd’hui est une bonne journée pour vérifier et demander à vos amis et à vos proches comment ils vont et leur faire savoir qu’ils ne sont pas seuls.

Wolff : les séries junior doivent devenir plus abordables

Les séries juniors telles que la F2 nécessitent des budgets substantiels Après que Hamilton ait accusé la F1 d’être devenue un club de fils de milliardaires, le PDG de Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les séries juniors devaient devenir moins chères afin que davantage de talents puissent être présentés aux meilleures équipes.

« Les conducteurs sont toujours venus d’horizons différents. Chacun a son histoire et ses choses à gérer [with] et je doute que les adultes, les enfants issus de milieux plus privilégiés aient eu la vie facile tout le temps, ils combattent leurs propres démons.

« À cet égard, je pense que ce que nous pouvons faire, c’est nous assurer que les courses de base deviennent plus abordables. Ainsi, les enfants qui n’ont aucune formation financière peuvent réussir dans les formules juniors.

“Donc, toutes les grandes équipes et les grandes équipes de Formule 1 sont capables d’identifier ces enfants plutôt que de le rendre si cher qu’une bonne saison de karting vous coûte 250 000 et une saison F4 500 000 et une saison F3 un million. C’est une absurdité totale, qui doit cesser. Parce que nous voulons y avoir accès, je pense que nous devons donner accès aux enfants intéressés par le karting à la possibilité de courir pour des budgets beaucoup plus abordables. »

Mercedes a annoncé hier le dernier ajout à son programme de pilotes juniors, le coureur de kart chinois Yuanpu Cui, âgé de 13 ans.

La PlayStation 4 obtiendra Gran Turismo 7

La prochaine édition de la franchise de course exclusive PlayStation Gran Turismo sortira pour la génération précédente de la console ainsi que la nouvelle PS5. “Là où il est logique de développer un titre à la fois pour PS4 et PS5 – pour Horizon Forbidden West, le prochain dieu de la guerre, GT7 – nous continuerons à regarder cela”, a déclaré le directeur des PlayStation Studios Hermen Hulst.

Je n’ai pas reçu mon certificat Test To Fly à temps pour voler à Bakou. Je suis sur le banc ce week-end. Mais les dieux de la course le prévoient – il se trouve que c’est la première course en 2021 @LeeMcKenzieTV nous bénit de sa présence🙏🏼 Alors comme vous, je vais me régaler samedi et soleil à partir de 17h30 @C4F1 – Steve Jones (@SteveJones) 2 juin 2021

Hirakawa manquera la quatrième manche à Sugo (Super Formula)

“Toyota Gazoo Racing et Team Impul ont publié le 2 juin 2021 que Ryo Hirakawa, qui est actuellement deuxième aux points derrière Tomoki Nojirii en Super Formula, participera à un test du Championnat du monde d’endurance (WEC) au Portugal. En raison de Covid-19 mesures protocolaires en place, Hirakawa ne pourra pas participer à la quatrième manche de Super Formula à Sportsland Sugo les 19 et 20 juin.”

Hier et aujourd’hui : le timing est primordial en Formule 1 (McLaren)

“Un grand changement pour la F1 a été l’avènement du chronométrage en direct, transmis directement à l’équipe. Très utile pour toutes les personnes concernées – sauf peut-être le pilote, attaché dans la voiture et généralement incapable de voir un moniteur.”

Aperçu du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 (Pirelli)

“Baku a été décrit par les pilotes dans le passé comme ayant la complexité de Monaco avec la vitesse de Monza. Bien que ce ne soit pas exactement le cas, cela donne un bon aperçu de la nature du circuit urbain le plus rapide et le plus long du calendrier de le point de vue d’un conducteur.”

En ce jour en F1

Il y a 20 ans aujourd’hui, Kenny Brack augmentait son avance dans la série CART IndyCar en marquant sa deuxième victoire consécutive, à Milwaukee

