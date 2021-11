Rassemblement .: Stroll aurait dû éviter l’accident de Sao Paulo comme Hamilton l’a fait

Dans le tour d’horizon : Yuki Tsunoda dit que l’exemple de Lewis Hamilton a montré comment Lance Stroll aurait pu éviter sa collision avec l’AlphaTauri lors du Grand Prix de Sao Paulo.

En bref

Hamilton a montré à Stroll comment éviter la collision. Tsunoda a écopé d’une pénalité de 10 secondes pour sa collision avec Stroll au début de la course de la semaine dernière. Cependant, le pilote AlphaTauri a déclaré que d’autres membres de la grille s’étaient déclarés « me soutenir et que la pénalité de 10 secondes était définitivement trop sévère » lors du briefing des pilotes de vendredi. « Quelques pilotes étaient d’accord avec ce que je dis », a déclaré Tsunoda.

Il a comparé l’affrontement à l’incident très controversé entre Hamilton et Max Verstappen dans la même course. « Lewis regardait le miroir et a évité l’accident », a déclaré Tsunoda. « Mais s’il ne ressemblait pas à Stroll, ils auraient certainement eu un accident.

« Et ils n’ont donné aucune pénalité et j’obtiens une pénalité de 10 secondes, ce qui est une énorme différence, donc c’est assez incohérent, pour être honnête. »

Verstappen doute de la légalité de Mercedes

« Difficile de savoir » si Mercedes a été légale – Verstappen Interrogé hier, Verstappen a refusé de dire qu’il avait une confiance totale dans la légalité de la voiture de son rival au championnat, maintenant ou lors de courses passées. « Il est difficile de savoir, bien sûr, pleinement », a déclaré Verstappen en réponse à une question sur la certitude que la Mercedes était légale.

« Aussi, non seulement ce qui avance, mais bien sûr ce qui a déjà été fait et couru lors des courses précédentes », a-t-il ajouté. «Nous en avons des images pour que ces choses puissent être mises en évidence.

« Mais espérons juste que nous allons avoir une bonne bataille jusqu’à la fin. »

Red Bull a menacé de protester contre la légalité de l’aileron arrière de Mercedes plus tôt ce week-end.

Mazepin avait «environ cinq minutes» de course pour les qualifications

Nikita Mazepin a déclaré que ses qualifications avaient été fortement entravées par un manque quasi total de course lors des séances d’essais précédentes.

Mazepin a déclaré qu’il avait « environ cinq minutes en l’espace de deux heures » pour courir, après que des dommages à sa voiture lors des premiers essais l’aient conduit à s’asseoir en deuxième position pour un changement de châssis, puis un problème de bloc d’alimentation l’a empêché d’aller plus loin que la fin de la voie des stands lors des derniers essais.

Un week-end si compromis « ne vous laisse pas beaucoup de temps pour jouer », a admis Mazepin. «Mais nous nous en sommes sortis. J’ai fait environ 10 tours ce week-end. Tous n’étaient pas des tours poussés et pas le temps de déposer la voiture avant les qualifications. C’était juste difficile.

|@LewisHamilton dit qu’il portera également le casque « Progress Pride » qu’il utilise au Grand Prix du Qatar pour la prochaine manche, le Grand Prix d’Arabie saoudite et peut-être aussi la finale de la saison : https://t.co/olBhN6LY7K # F1 #QatarGP – . (@racefansdotnet) 20 novembre 2021

Assez exaspéré après une autre journée de retards FIA. Comment justifier le report d’une décision aussi cruciale au lendemain alors que les preuves sont si claires à l’époque ? Si jamais il y avait une raison pour un corps rémunéré de délégués syndicaux professionnels, c’est le moment. #F1 – Ben Hunt (@benjhunt) 20 novembre 2021

Lucas Romanek est le nouveau Champion des Marques ! Le pilote Oldfield Motorsport a dépassé le poleman Morgan Quinn au premier tour et a mené la distance, résistant à beaucoup de pression dans le dernier tiers de la course. Le karter britannique Ben Cox a fait ses débuts en monoplace avant une campagne 2022 #FF1600. pic.twitter.com/RRlTi7bODX – Formula Scout 1600 (@ff1600website) 20 novembre 2021

Pirelli reçoit l’accréditation FIA trois départs (Pirelli)

« Des exemples des propres objectifs de durabilité environnementale de Pirelli, à la fois dans les entreprises et dans la fabrication, comprennent la réduction des émissions globales de CO2 de 25 % d’ici 2025 (par rapport aux niveaux de 2015) ainsi que l’objectif d’acheter 100 % de son électricité à partir de sources renouvelables : objectif déjà atteint pour toutes les usines européennes de Pirelli.

Hamilton : la F1 doit régler de gros problèmes (Sky Sports)

« Lewis Hamilton a été félicité par Racing Pride pour avoir porté un casque de couleur arc-en-ciel alors que le septuple champion du monde espère éduquer les gens du monde entier et avoir des conversations positives à ce sujet. »

Surmonter les obstacles et écrire l’histoire : une sélection des moments préférés du terrain jusqu’à présent (Formule 2)

« Pourchaire : ‘Je pouvais voir beaucoup de gens me regarder différemment, ce qui était assez étrange. Je suis toujours le même Théo Pourchaire. Je me souviendrai de ce week-end toute ma vie, c’était incroyable de gagner à Monaco. Le meilleur moment de ma vie, donc le meilleur moment de l’année jusqu’à présent.' »

Notes : Castroneves faisant double emploi en 2022 (IndyCar)

« Je suis très heureux de faire partie de l’équipe IMSA de Meyer Shank Racing l’année prochaine », a déclaré Castroneves. « J’aime vraiment les courses IMSA, donc j’ai beaucoup de chance de pouvoir faire à la fois l’IMSA et l’IndyCar l’année prochaine. J’ai hâte de commencer avec Daytona dans seulement deux mois maintenant, et cela me donne un peu plus de confiance en moi en tant que champion en titre.' »

En ce jour dans le sport automobile

Né aujourd’hui en 1943 : Jacques Laffite, vainqueur de six courses de championnat du monde, toutes avec Ligier, et leader du classement par points début 1979.

