Rassemblements sociaux antipatriotiques (sauf protestations?) ⋆ .

L’édition du Memorial Day de la page éditoriale du New York Times était dirigée par un essai élitiste odieux de Margaret Renkl, une écrivaine d’opinion basée à Nashville. Sa tentative d’hommage au Memorial Day a été rendue sans valeur par une condamnation étrangère de ses compatriotes américains pour ne pas en faire assez pour arrêter le coronavirus, caché sous le titre bénin « Une nouvelle vision du service national ».

Ce titre fade cache une rhétorique hypocrite qui montre que Renkl considère ses compatriotes américains comme antipatriotiques pour avoir succombé à l’envie humaine de se rassembler, sauf quand il est temps pour George Floyd de protester – ces « rassemblements sociaux » particuliers sont loués par Renkl, sans aucune mention de le coronavirus.

Une anecdote sur le fait de regarder la couverture télévisée de la guerre du Vietnam alors qu’elle était enfant avec son père s’est transformée en une condamnation libérale standard de la guerre et en l’altération de l’esprit du Memorial Day.

Je ne veux pas glorifier la guerre. Je me suis opposé avec véhémence à toute excursion militaire malavisée ce pays s’est engagé et a pleuré les souffrances inutiles que l’arrogance de nos dirigeants a causées partout dans le monde. Mais depuis que je me suis assis aux genoux de mon père et que j’ai écouté le décompte nocturne des victimes au Vietnam, je n’ai jamais été moins que reconnaissant envers les militaires eux-mêmes, et chaque année, je trouve un peu navrant de me rappeler ce que Memorial Le jour est devenu.

(Repérez l’erreur ci-dessus ? Qui ne s’oppose pas aux « excursions militaires malavisées » ? Mais tout le monde a sa propre opinion sur ce qui constitue un « déconseillé ».)

Renkl cherchait un moyen non militarisé de « nourrir les qualités communautaires » le jour du Souvenir, et elle pensait l’avoir trouvé dans les efforts de protection contre les coronavirus – ou du moins, certains Américains vertueux comme elle l’avaient fait. Quant à ces humains faibles qui essayaient de rester en contact avec leurs semblables, elle remettait en cause leur patriotisme.

….On nous a récemment rappelé la nécessité absolue pour les Américains d’être motivés par un sentiment de camaraderie chaleureux à travers les divisions de la région, de la race, de la classe, de la politique, de la religion, de l’âge, du sexe ou des capacités ; cultiver le sens d’un objectif commun; faire des sacrifices pour le bien des autres. Et ce rappel est venu sous la forme de regarder ce qui se passe lorsque de telles qualités sont absentes, voire anathèmes, dans des régions entières du pays. Mentés par le président des États-Unis et encouragés par des commentateurs lâches, de nombreux Américains ont fermement refusé de renoncer aux rassemblements sociaux, même si rester à la maison était le meilleur moyen d’empêcher le virus de se propager. Ils refusaient de porter des masques et se moquaient et harcelaient les gens qui en portaient. Certains rejettent, même maintenant, un vaccin qui pourrait empêcher le virus de muter en tant de variantes qu’il n’y aura aucun espoir de le contenir. Et ils ont tout fait, insistent-ils, parce qu’ils sont patriotes.

Le compte Twitter Show Me The Data a transmis un extrait d’une chronique Renkl de juin 2020 célébrant les manifestations de masse de l’été contre le racisme. La question sarcastique qu’il a posée à Renkl : [was] bon pour les Américains de se rassembler socialement et de propager le virus lorsqu’il était aligné sur une cause que vous soutenez ?

Une autre chronique de Renkl sur le même sujet une semaine plus tard s’est en fait vantée du nombre massif de personnes rassemblées lors d’une manifestation à Nashville sans aucune mention du virus.

Le 4 juin, cinq jours plus tard, les membres fondateurs de Teens for Equality….menaient une marche de manifestants d’environ 10 000 personnes, selon les estimations de la police… ce qu’ils voient, c’est la force de leur nombre et le pouvoir de leur propre voix.

Et le coronavirus?

Dans le monde hypocrite selon Renkl, les rassemblements sociaux sont mauvais lorsqu’ils impliquent des funérailles, des mariages, des études, des remises de diplômes, des visites familiales à Thanksgiving et à Noël – mais ils sont soudain parfaitement en sécurité lorsque des milliers de personnes se rassemblent dans les rues pour exciter la populace de gauche.