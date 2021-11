Fernando Alonso est revenu sur le podium avec P3 au Qatar – une performance de l’ancien pilote de Formule 1 que David Coulthard a qualifiée de « rassurante ».

L’ancien double champion du monde Alonso était loin du top trois de la Formule 1 depuis 2014, son dernier podium arrivant au Grand Prix de Hongrie cette année-là.

Et après son retour dans la série pour 2021 avec Alpine, les espoirs d’un podium cette saison avaient commencé à s’estomper pour Alonso, mais la première visite de la Formule 1 sur le circuit international de Losail au Qatar s’est avérée être la fin de ce doute.

Promu P3 sur la grille en raison de pénalités infligées à Max Verstappen et Valtteri Bottas, Alonso a atteint la P2 à une étape et, aidé par une crevaison de Valtteri Bottas plus tard dans la course, a pu prolonger son dernier relais pour soigner son pneus à travers la ligne pour revendiquer P3.

Il y avait un soupçon de déjà-vu, le coéquipier d’Alonso, Esteban Ocon, coûtant de précieuses secondes à Sergio Perez de Red Bull alors que le Mexicain dépassait dans sa poursuite d’Alonso.

Perez vient de manquer de temps, Ocon affirmant qu’il avait rendu la pareille à Alonso en Hongrie, où il avait repoussé Lewis Hamilton pendant plusieurs tours, permettant à Ocon de remporter sa première victoire en Formule 1.

Alonso espère ajouter un troisième titre mondial à son CV et Coulthard pense qu’au Qatar, Alonso a prouvé que la « vitesse » et la « faim » pour un tel succès étaient toujours là.

« C’est bon pour la Formule 1, rassurant que Fernando a toujours la vitesse, a toujours la faim », a-t-il déclaré à Channel 4.

Ce fut également un résultat important pour Alpine eux-mêmes, qui, selon Coulthard, a trouvé un « patch violet » pour leur voiture autour de la série de virages fluides du circuit de Losail.

Avec deux manches restantes de la saison, ils occupent la 5e place du championnat des constructeurs, avec maintenant une avance de 25 points sur AlphaTauri.

« La voiture avait pris une sorte de tache violette de forme ici [in Qatar]. Je suis sûr qu’ils n’avaient rien changé en termes de pièces importantes, c’est juste le style particulier de cette voiture qui convient à ce circuit plus fluide », a expliqué Coulthard.

« Donc, cela enlèvera un peu de pression à l’équipe, mais pas autant que de remporter cette victoire avec Ocon à Budapest, donc ça a été une saison à l’envers pour eux. »

