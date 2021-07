Arjun Deshpande avec Ratan Tata – Generic Aadhar Conference Mumbai

Ratan Tata a soutenu la chaîne de distribution de médicaments Arjun Deshpande Generic Aadhaar offre une opportunité de franchise pour les futures entreprises de vente au détail de pharmacies en Inde.

Il offre aujourd’hui des opportunités de franchise à ceux qui gèrent déjà leur propre magasin médical ou qui souhaitent ouvrir un nouveau magasin.

« Le plus grand avantage de cela est que le client et le commerçant obtiennent les meilleurs avantages dans cette chaîne de pharmacies. Les grandes entreprises pharmaceutiques donnent aujourd’hui une marge maximale de 15 à 20 % et certains médicaments sont également en rupture de stock. La société pharmaceutique Generic Aadhaar offre une marge bénéficiaire allant jusqu’à 40 % aux détaillants et les clients bénéficient d’une remise allant jusqu’à 80 % sur les médicaments approuvés par les installations de l’OMS-GMP », selon le fondateur de Generic Aadhar, Arjun Deshpande.

Generic Aadhaar est une entreprise de pharmacie qui peut être effectuée à la fois en ligne et hors ligne. Ratan Tata a investi dans cette société pharmaceutique et les clients obtiennent ici jusqu’à 80% de réduction sur les 14 segments de médicaments tels que la cardiologie, les antidiabétiques, la néphrologie, la neurologie, les nutraceutiques, les antibiotiques, l’oncologie, la pédiatrie, la dermatologie, les psychotropes et l’orthopédie avec une gamme jusqu’à 1000 produits de médicaments avec le détaillant obtenant une marge allant jusqu’à 40 pour cent.

Dans cette activité de pharmacie, la société fournit un support technique et bénéficie également d’une commande en ligne locale qui notifiera les magasins Generic Aadhaar à proximité et pourra obtenir les médicaments nécessaires sur le pas de la porte.

Selon les informations disponibles sur le site Internet de l’entreprise, elle vise l’ouverture de 30 000 points de vente dans le pays. La société atteindra 300 villes et ouvrira 100 magasins de détail dans chaque ville. En dehors de cela, l’entreprise se concentre également sur la pharmacie en ligne.

Jusqu’à présent, Generic Aadhaar a fait son chemin dans plus de 130 villes, du Jammu Cachemire à Kanyakumari et du Gujarat à l’Arunachal Pradesh, reliant l’Inde grâce à un modèle commercial unique.

Arjun Deshpande, fondateur et PDG de Generic Aadhaar, a déclaré : « J’ai observé les vrais problèmes, puis j’ai planifié et mis en œuvre la solution avec un modèle commercial agrégé pharmaceutique innovant pour aider et soutenir le client final qui en bénéficie ainsi que les détaillants avec 40 % de bénéfices. Ainsi, c’était l’avènement d’une nouvelle ère dans l’industrie pharmaceutique qui était un besoin de l’heure dans cette situation dangereuse de pandémie de Covid pour la classe moyenne et les familles défavorisées de l’Inde. C’est aussi un rêve devenu réalité de travailler avec la légende vivante et d’impressionner la véritable icône des affaires, Ratan Tata.

Generic Aadhaar a été lancé par l’entrepreneur de 16 ans Arjun Deshpande en 2018 de Thane, Maharashtra.

