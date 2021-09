Ratan Tata et Chandrasekaran nient tout changement structurel au sein du groupe Tata

in

“Nous sommes extrêmement déçus par de telles histoires qui perturbent les opérations régulières”, a déclaré Chandrasekaran dans un communiqué.

Ratan Tata, le président émérite octogénaire de Tata Trusts qui détient une participation majoritaire dans Tata Sons, a déclaré mercredi qu’aucune refonte n’avait lieu au sein du groupe.

“Je suis extrêmement déçu par les récents reportages des médias concernant une refonte majeure du cadre organisationnel du groupe Tata par le biais d’une restructuration spéculative sage de l’entreprise avec moi considérée comme essentielle à la mise en œuvre de ce changement”, a-t-il déclaré dans un communiqué.

Par ailleurs, le président de Tata Sons, N Chandrasekaran, a également déclaré qu’il n’y avait aucun changement structurel de direction sur l’enclume de la société holding, comme le spéculent certaines sections des médias.

«Je tiens à déclarer qu’aucun changement structurel de leadership n’est sur l’enclume, comme le spéculent certaines sections des médias. Ces décisions, le cas échéant, sont prises par le comité de nomination et de rémunération.

“Nous sommes extrêmement déçus par de telles histoires qui perturbent les opérations régulières”, a déclaré Chandrasekaran dans un communiqué.

Les déclarations sont intervenues en relation avec un rapport de Bloomberg selon lequel Tata Sons envisageait une « refonte historique de sa structure de direction en créant un rôle de directeur général pour aider à améliorer la gouvernance d’entreprise ».

Le poste de PDG, a-t-il déclaré, devait être créé en dessous du poste actuel de président, pour « guider les entreprises tentaculaires de l’empire Tata, vieux de 153 ans ».

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.