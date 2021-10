Ratan Tata reçoit en cadeau un cookie en forme de vol d’Air India ; partage l’image de son histoire Instagram

Ratan Tata a partagé une image montrant un cookie en forme de vol, coloré dans les couleurs rouge et blanc d’Air India

Ratan Tata, président émérite de Tata Sons, a célébré la victoire de la société sur l’offre d’acquisition d’Air India, lourdement endettée. Tata a partagé une image, qui montrait un cookie en forme de vol, coloré dans les couleurs rouge et blanc d’Air India. Dans son histoire Instagram, partagée lundi, il a tagué l’Institut Sir Ratan Tata (RTI), en disant « Merci l’Institut Sir Ratan Tata pour ces adorables cookies ». L’Institut Sir Ratan Tata a écrit « Bienvenue à Air India » sur le paquet de biscuits en forme de vol.

L’Institut Sir Ratan Tata est une boulangerie basée à une organisation non gouvernementale (ONG) située à Mumbai. Cette boulangerie a été fondée par l’épouse de Ratan Tata, Lady Navajbai Tata, en 1926 à la mémoire de Sir Ratan Tata, dans le but de fournir des moyens de subsistance aux femmes pauvres de la communauté grâce à un emploi valorisant.

Image: Histoire Instagram de Ratan Tata

En 1932, Navajbai devint président du Sir Ratan Tata Trust. et un membre clé du conseil d’administration de Tata Sons. Avec l’aide des ressources de la fiducie, Navajbai a entrepris plusieurs initiatives pour réduire la pauvreté et améliorer la qualité de vie des personnes économiquement défavorisées, en concevant des programmes et en mobilisant des fonds pour les traitements médicaux.

Air India 3ème marque de compagnie aérienne dans l’écurie de Tata

Tata Sons tiendra sa réunion du conseil d’administration mardi et discutera probablement du gain de l’offre d’Air India et des projets du groupe pour le transporteur, tandis que d’autres questions à l’ordre du jour incluent l’incursion numérique du groupe et les progrès de la super application, selon des sources proches de le développement a déclaré à The Financial Express. On peut noter qu’Air India sera la troisième marque de compagnie aérienne sous Tata Sons. L’entreprise détient déjà 84 pour cent du capital d’AirAsia India et 51 pour cent de Vistara.

Plus tôt la semaine dernière, le jour où Tata Sons a remporté l’offre d’achat d’Air India, Ratan Tata a tweeté une vieille photo de l’ancien président de la société, JRD Tata, descendant d’un avion d’Air India. Il a déclaré: «Bienvenue, Air India… Le groupe Tata remportant l’offre pour Air India est une excellente nouvelle. S’il est vrai qu’il faudra des efforts considérables pour reconstruire Air India, cela offrira, espérons-le, une très forte opportunité de marché à la présence du groupe Tata dans l’industrie aéronautique ».

