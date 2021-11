‘Rated X’ : plus d’intrépidité lyrique de Loretta Lynn

Le cinquième country n°1 en un peu plus de deux ans par la « fille du mineur de charbon » était une chanson aux paroles typiquement audacieuses. Mais en 1972, le public savait s’attendre au courage de Loretta Lynn.

Elle avait marqué son premier palmarès au début de 1967 avec « Don’t Come Home A-Drinkin’ (With Lovin’ On Your Mind) », un exemple de ce qui était déjà devenu son marque de fabrique, approche lyrique audacieuse. Toujours soucieuse, même au risque de sa propre carrière, de mettre le point de vue féminin sur un monde dominé par les hommes, la pure honnêteté de Lynn en plus de son immense talent ont fait d’elle l’une des véritables figures de proue pionnières du genre country.

Avec un total de sept n°1 déjà à son actif, Lynn a sorti « Classé « X » » comme son nouveau single Decca le 20 novembre 1972. La chanson auto-composée, produite comme jamais par Owen Bradley, a exposé avec éloquence l’hypocrisie souvent manifestée envers les femmes divorcées. « Tout le monde sait que vous avez aimé une fois, ils pensent que vous aimerez à nouveau », a-t-elle chanté sans crainte. « Vous ne pouvez pas avoir un ami masculin quand vous êtes une femme, vous êtes classé X. »

Une fois de plus, l’audace de Lynn a porté ses fruits. La chanson a grimpé régulièrement dans les charts country américains pendant deux mois à partir de décembre 1972 et, le 24 février 1973, a remplacé « I Wonder If They Ever Think Of Me » de Merle Haggard en tête des charts country. Il serait alors inclus, comme seule composition de Lynn et le seul single, sur Entertainer Of The Year, déjà son 21e album studio. Enregistré au Bradley’s Barn Studio à Mount Juliet, Tennessee, à 20 minutes de route à l’est de Nashville, le LP a été nommé pour sa victoire au CMA Award. Pionnier comme toujours, Lynn a été la première femme à remporter ce titre.

