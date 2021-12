RateGain Tech chute de 20% le jour de la cotation

L’action cotée à Rs 360 sur le NSE, une remise de 15% par rapport à son prix d’émission de Rs 425.

Les actions de RateGain Travel Technologies ont fait des débuts faibles sur les bourses vendredi alors qu’elles se sont inscrites à une remise de 15 % par rapport au prix d’émission, malgré la forte demande des investisseurs lors de la vente des actions. L’action cotée à Rs 360 sur le NSE, une remise de 15% par rapport à son prix d’émission de Rs 425. Sur l’ESB, l’action a fait ses débuts à Rs 364,80, en baisse de 14,16% par rapport à son prix d’émission. L’action a terminé la séance en baisse de 19,88% à Rs 340,5 sur l’ESB.

Les actions de RateGain se négociaient également avec une prime minimale sur le marché gris avant la cotation. La société a enregistré des pertes dans les livres pendant la pandémie.

L’offre publique initiale (IPO) de 1 335 crores de roupies a été souscrite 17,41 fois lors de la vente d’actions entre le 7 et le 9 décembre. croître à un TCAC positif dans les années à venir. Cependant, la région continuera de faire face à des vents contraires à court terme en raison de l’impact de Covid-19, selon les analystes.

« L’entreprise dessert un marché total adressable vaste et en croissance rapide. La technologie de voyage et d’accueil de tiers est estimée à un marché de 591 crores en 2021, atteignant environ 1 147 crores en 2025 à un TCAC de 18% », a déclaré Kotak Securities dans une note d’introduction en bourse.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.