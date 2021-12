RateGain Travel Technologies, Wipro, Yes Bank, JSW Steel parmi les actions ciblées aujourd’hui

Les chartistes pensent que la tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée par un biais négatif.

Les indices phares de Dalal Street continuent de se consolider dans une large fourchette. Jusqu’à présent cette semaine, les indices principaux ont chuté de plus de 1,5% chacun. Les chartistes pensent que la tendance à court terme de Nifty continue d’être limitée par un biais négatif. « Le maintien du marché au-dessus du support des niveaux 17180-17200, après une tendance baissière laisse entrevoir une possibilité d’un rebond haussier par rapport aux plus bas au cours des prochaines sessions », a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities. « Tout mouvement haussier durable à partir d’ici pourrait rencontrer à nouveau une résistance autour des niveaux 17550-17600 à court terme », a-t-il ajouté.

Technologies de voyage RateGain: Les actions de RateGain Travel seront cotées en bourse aujourd’hui. L’introduction en bourse de la société a rencontré un écho positif, toutes les catégories d’investisseurs ayant sursouscrit leur part de l’émission.

Wipro : Wipro, une société informatique basée à Bengaluru, a annoncé la signature d’un accord pour l’acquisition de LeanSwift Solutions, un intégrateur de système américain d’Infor Products. Wipro obtiendra 100 % du capital de LeanSwift dans le cadre d’une transaction en espèces d’une valeur de 21 millions de dollars, qui devrait être achevée avant le 31 mars de l’année prochaine.

Financement du logement Indiabulls : Le promoteur d’Indiabulls Housing Finance, Sameer Gehlaut, a vendu jeudi une participation de près de 12% dans l’entreprise par l’intermédiaire de sociétés de promotion pour en faire une entreprise entièrement gérée par des professionnels.

Oui Banque: Le prêteur privé a déclaré que son conseil d’administration, lors de sa réunion qui se tiendra la semaine prochaine, envisagera de lever des fonds par émission d’actions, de certificats de dépôt, d’obligations convertibles, de débentures ou de tout autre titre lié à des actions, par le biais de modes autorisés, sous réserve aux approbations nécessaires des actionnaires/organismes de réglementation, le cas échéant.

Fonds InvIT de l’IRB : L’InvIT a informé les bourses jeudi que IRB Pathankot Amritsar Toll Road Limited, le projet SPY du fonds IRS InvlT, a repris la collecte des péages sur ses gares de péage à partir du 16 décembre 2021.

Acier JSW: JSW a déclaré un programme d’indemnisation spécial pour la réhabilitation et la réinstallation (R&R) pour les personnes susceptibles d’être affectées avant d’aller de l’avant avec ses plans de création d’une usine sidérurgique de 55 000 crores de roupies dans le district de Jagatsinghpur à Odisha.

NTPC : Un système de désulfuration des gaz de combustion (FGD) pour contrôler la pollution est installé pour la capacité thermique au charbon de 1340 MW de NTPC tandis que les travaux sont en cours dans 38 usines d’une capacité d’environ 60 GW, a déclaré le ministre de l’Énergie RK Singh.

