Rates & More : la RBI adopte le mantra politique de la Fed

Par Sonal Varma & Aurodeep Nandi

Les dernières actions politiques de la RBI sont conformes aux attentes – en gardant les trois leviers – les taux, la position et les orientations prospectives inchangés et accommodants, tout en s’appuyant sur G-SAP comme outil pour communiquer de nouveaux accommodements et empêcher tout resserrement prématuré des conditions financières. Les mesures réglementaires visant à ouvrir le robinet de liquidité pour les secteurs les plus touchés par la deuxième vague sont également en ligne avec les attentes. Cela suggère également que la croissance est une priorité, que l’inflation est susceptible d’être transitoire et que, par conséquent, le MPC ne pense pas à la normalisation des politiques, ce qui est très similaire aux déclarations d’autres banques centrales dans le monde. Les choix politiques reflètent l’opinion incertaine de la RBI sur les perspectives de croissance de la deuxième vague et la nécessité de maîtriser les coûts d’emprunt, tout en étant parfaitement consciente des pressions inflationnistes croissantes dans un contexte de taux directeurs déjà bas.

Comment le scénario macro est susceptible de se dérouler ici

Nous sommes d’accord avec l’évaluation générale de la RBI sur la croissance et l’inflation, mais il existe des différences nuancées. Concernant l’inflation, les risques à la hausse s’accumulent et il ne nous est pas clair si l’inflation n’est « pas persistante ». La hausse des prix mondiaux des produits de base a entraîné une augmentation des coûts des intrants industriels pour les fabricants et une augmentation des prix de l’essence. La deuxième vague entraîne également des pressions idiosyncratiques dues aux inadéquations entre l’offre et la demande, comme en témoignent les coûts de santé élevés et l’augmentation plus rapide des salaires ruraux. Bien que nous soyons d’accord pour dire que l’inflation est du côté de l’offre en ce moment, cela peut changer. Alors que le ralentissement de la deuxième vague s’atténue, que les vaccinations progressent et que la croissance reprend, nous nous attendons à ce que des pressions du côté de la demande apparaissent alors que les entreprises cherchent à répercuter l’augmentation des coûts des intrants sur les consommateurs pour protéger leurs marges en baisse, l’inflation des prix des services étant stimulée par la ré- ouverture. L’enquête de RBI montre que les anticipations d’inflation des ménages urbains sont à la dérive. Par conséquent, nous nous attendons à une inflation globale d’environ 5,0% au cours de l’EX22, conformément aux prévisions de la RBI, avec des risques à la hausse pour l’inflation sous-jacente. Nous ne voyons pas l’inflation revenir à l’objectif médian de 4 %, même en 2022 ; il semble se stabiliser autour de 5%.

Concernant la croissance, nous sommes d’accord avec RBI pour dire que l’impact de la deuxième vague sera limité au T2 (avril-juin). L’économie a échappé au pire du coup économique de la deuxième vague, alors que la mobilité touche le fond et que les États rouvrent prudemment. Les premières données pour le mois de mai le plus touché semblent largement confirmer notre opinion selon laquelle l’impact de la deuxième vague devrait être beaucoup moins délétère que la première vague, notre analyse suggérant qu’il y a un impact plus important sur la consommation et les services, avec la fabrication et le secteur des exportations se maintient. De plus, le rythme croissant des vaccinations, la forte croissance mondiale et l’impact décalé des conditions financières faciles devraient maintenir intacte la reprise des affaires en Inde, même si le virus reste un risque dans les mois à venir. Cependant, la révision à la baisse par la RBI de ses prévisions de croissance du PIB pour le deuxième trimestre (avril-juin) à 18,5% en glissement annuel (contre 26,2% plus tôt) est trop forte, à notre avis. Il intègre une contraction du PIB de plus de -12,5% en glissement trimestriel, sa, sur nos estimations, ce qui est nettement supérieur à notre référence (-3,8%). Sur la base de preuves internationales et de données à haute fréquence, nous pensons que cela est trop pessimiste et nous attendons une surprise positive lorsque les données du PIB du deuxième trimestre seront publiées fin août. Nous prévoyons une croissance du PIB de 9,8% en 2021 (10,8% en FY22), supérieure aux projections de la RBI.

Espace politique éphémère

Selon nous, la RBI jongle avec plusieurs objectifs : soutenir la croissance avec des liquidités abondantes, gérer les rendements à long terme, tout en gardant un œil sur l’inflation. Cependant, la coordination politique œil-main devient de plus en plus compliquée, car la deuxième vague de croissance survient à un moment de pressions inflationnistes croissantes. De plus, en cas de crise sanitaire, l’efficacité de la politique monétaire est limitée au-delà d’un point. Des taux d’intérêt plus bas et une liquidité plus élevée ne contribueront guère à soutenir la croissance, si les prêteurs et les emprunteurs restent intrinsèquement opposés au risque. L’outil principal consiste à suivre rapidement la réponse de la politique de santé via des vaccinations plus rapides, tandis que la politique monétaire joue un rôle de soutien. Ainsi, la politique monétaire à ce stade reste l’otage de la politique de vaccination du gouvernement.

Le timing est également délicat. Détendez-vous trop tôt et les conditions financières pourraient se resserrer et compromettre la reprise. Normaliser trop tard, et le risque d’anticipations inflationnistes déséquilibrées pourrait éventuellement nécessiter des mesures correctives plus sévères de la part de la RBI. Dans le même temps, avec l’augmentation des pressions inflationnistes à l’échelle mondiale et la diminution probable de la Fed à moyen terme, il existe également un risque de durcissement soudain des conditions financières extérieures, bien que la déclaration du gouverneur de la RBI selon laquelle les réserves de change de l’Inde ont atteint 600 milliards de dollars suggère qu’elles seront utilisées se prémunir contre tout débordement mondial.

À notre avis, la RBI conservera probablement sa politique accommodante et restera en suspens dans un avenir prévisible en attribuant une pondération plus élevée à la croissance par rapport à l’inflation, dans un contexte d’incertitude pandémique. Cependant, nous nous attendons à ce que la pondération attribuée à l’inflation augmente au fur et à mesure que la croissance intérieure se redresse au cours des prochains mois, l’incertitude liée à la croissance s’atténue et les pressions inflationnistes restent élevées. Nous nous attendons à ce que les discussions sur la normalisation des politiques commencent plus tard cette année et maintenons notre vision de base d’une hausse des taux repo inversée au quatrième trimestre et de 50 pb de hausses des taux repo au premier semestre 2022.

Stratégie tarifaire

Les taux indiens ont augmenté suite à la réunion de la RBI, avec une pentification assez importante de la courbe NDOIS (1a +1,5pb, 5a +7pb). Les taux d’intérêt sont plus ancrés car la RBI a déclaré que la croissance reste une priorité et qu’elle n’envisage pas de normalisation de la politique pour le moment. Cependant, l’extrémité longue de la courbe est plus réactive à la perspective d’une éventuelle normalisation des politiques à mesure que la situation de Covid-19 se stabilise. L’annonce de Rs 1,2 milliard de GSAP 2.0 à mettre en œuvre entre juillet et septembre était proche des attentes du marché. Cependant, avec un certain risque à la hausse pour l’offre d’obligations au cours de l’EX22 (pour compenser les États pour le déficit de la TPS au cours de la deuxième vague) et la RBI suggérant que le rendement de 6% à 10 ans G-sec n’est pas sacro-saint, il pourrait y avoir à la marge une volatilité légèrement plus élevée dans le Rendement obligataire à 10 ans.

Dans l’ensemble, même si nous continuons de croire que le « carry » prévaudra probablement à court terme si la RBI reste accommodante, le marché a la possibilité de reprendre progressivement un rythme plus rapide de normalisation de la politique, car le marché n’évalue actuellement qu’un rythme assez modeste. de normalisation (MIBOR du jour au lendemain pour revenir au taux directeur des prises en pension en avril 2022, suivi d’une hausse du taux directeur de 50 pb pour le reste de 2022). Nous avons récemment réduit notre exposition à l’aplatissement NDOIS de 1s3s à 2s3s. Nous maintenons la position car la partie 2s3s de la courbe NDOIS reste raide par rapport au reste de la courbe. Cependant, notre préférence est de passer progressivement à une exposition aux rémunérations à de meilleurs niveaux.

Stratégie de change

Sur la roupie, RBI a signalé une position accommodante et se concentre sur la croissance, qui ne devrait pas soutenir la roupie dans l’immédiat. En effet, cela pourrait même être considéré comme légèrement négatif pour la roupie dans la mesure où certains pourraient penser que la RBI préfère maintenir la roupie relativement faible pour soutenir sa croissance. Cela dit, nous ne sommes pas trop inquiets pour plusieurs raisons : 1) les récentes données hebdomadaires ajustées des réserves de change continuent de montrer une action limitée de la RBI au comptant (moyenne ajustée hebdomadairement + 1,3 milliard de dollars au cours des quatre dernières semaines jusqu’au 21 mai) malgré l’appréciation de la roupie ; 2) le gouverneur Das a souligné les réserves abondantes de la RBI pour gérer les chocs externes et a soulevé des inquiétudes concernant l’accumulation de réserves et l’impact sur la liquidité/la politique monétaire (l’impossible trinité) et ; 3) une orientation politique favorable à la croissance, associée à une amélioration du contexte mondial, devrait encore voir apparaître des entrées de capitaux et des pressions à l’appréciation de la roupie (comme c’est le cas depuis fin avril 2021).

Nous restons actuellement short USD/INR de petite taille (environ 25% de notre risque souhaité), mais il pourrait être possible d’ajouter dans cette direction après la prochaine réunion du FOMC du 16 juin compte tenu de la possibilité que la Fed américaine parle de plus en plus de tapering. étant tarifé.

Varma est économiste en chef, Inde et Asie hors Japon, et Nandi est économiste en Inde, Nomura

