Ratio de réserve de trésorerie: le CRR doit-il être conservé?

Avec la politique de crédit à venir la semaine prochaine et l’augmentation du ratio de réserve de trésorerie (CRR) déjà en vigueur de 50 points de base (pb), il est peut-être temps de reconsidérer la valeur de la mise en place d’un CRR. Cela rime également avec ce que le regretté sous-gouverneur de la RBI, KC Chakrabarty, a plaidé: éliminer le CRR. Aujourd’hui, la demande nette et la responsabilité en temps (NDTL) pour le système bancaire est d’environ Rs 160 lakh crore, et 4% CRR signifie qu’environ Rs 6,4 lakh crore est saisi par la Reserve Bank of India (RBI) en vertu de cette stipulation sur laquelle aucun intérêt est mérité. De plus, les marchés ont été assez sensibles à l’annonce de la RBI dans la dernière politique d’augmentation du CRR en deux étapes. Les rendements du G-Sec ont été poussés à la hausse car il était supposé que le signal était celui d’un resserrement des taux, même si la banque centrale avait souligné que ce n’était pas le cas. Il y a une raison impérieuse de revenir sur cette question.

Un CRR a été défini par la plupart des banques centrales car il vise la solvabilité du système bancaire. Si une banque fait faillite et qu’il y a des problèmes de liquidité, la banque centrale peut utiliser les liquidités qui ont été saisies pour effectuer les paiements nécessaires dans un premier temps, avant d’utiliser d’autres mesures pour sauver les détenteurs de dépôts. Dans le cas indien, cela n’a jamais été utilisé et toutes les faillites bancaires ont été détectées tôt par la banque centrale et des mesures ont été prises. Lorsque la banque centrale a été prise au dépourvu, l’argent du CRR n’a pas été déployé pour payer les détenteurs de dépôts. En fait, des restrictions ont été imposées aux retraits et le CRR n’a jamais été utilisé à cette fin. Le système d’assurance des dépôts est déjà là pour résoudre les problèmes de sécurité des dépôts bancaires. Par conséquent, l’explication de la solvabilité n’est pas trop forte.

L’autre justification du CRR est qu’il fait partie de la boîte à outils de politique monétaire et qu’en augmentant ou en diminuant ce ratio, RBI peut gérer la liquidité. Par conséquent, contrairement au taux repo où les changements ne peuvent que pousser les banques à emboîter le pas, un changement du CRR concerne directement l’offre de liquidité, ce qui, à son tour, affecte les taux d’intérêt. Intuitivement, si le CRR est augmenté, l’offre de fonds prêtables diminue et les taux augmentent. Contrairement aux repos / reverse repos qui sont de courte durée ou aux OMO qui sont de plus petites quantités, le CRR est un accord permanent avec la liquidité. Par conséquent, l’impact est plus net ici. Les mesures quantitatives comme le CRR ont l’avantage d’être vastes et directes, et donc efficaces. Cependant, il s’agit d’un tir unique. Et une fois que le changement de CRR est absorbé par le système, un retour à l’équilibre antérieur est possible. Les OMO, en revanche, sont des doses plus faibles qui peuvent être utilisées périodiquement pour orienter le marché.

Globalement, le CRR existe et atteint 17% au Brésil, 11% en Chine et 8% en Russie. Ces taux sont bien plus élevés qu’en Inde (qui sera bientôt de 4%). Il est nul aux États-Unis, 1% au Royaume-Uni et 2,5% en Afrique du Sud. Par conséquent, il existe différents ratios selon les pays en fonction des conditions locales. Mais le concept n’est pas étranger.

Maintenant, les banquiers soutiendraient toujours que le CRR ne devrait pas être là. L’idée de collecter des dépôts est de prêter de l’argent aux secteurs productifs. La saisie de fonds via le CRR entraîne une perte de liquidité. Ici, on peut contre-argumenter que les banques ne prêtent jamais tous leurs fonds et investissent dans des titres d’État bien au-delà de ce qui est requis, soit en raison des pressions réglementaires de Bâle III, soit en raison de leur préférence. Par conséquent, même s’ils avaient ces fonds, ils n’auraient pas nécessairement été utilisés pour le déploiement du crédit. En fait, au cours de l’exercice 21, RBI avait abaissé le CRR de 100 pb, ce qui représenterait environ 1,5 crore lakh de Rs, ce qui pourrait être associé à de grands déploiements de repo inversés tout au long de l’année (de l’ordre de plus de 5 crore lakh Rs sur une base quotidienne. ). Par conséquent, l’objectif initial de prêter à l’industrie n’a jamais été atteint car l’argent est retourné à RBI et a rapporté 3,35% d’intérêt. Mais le marché était heureux que davantage de fonds soient mis en permanence à la disposition du système.

Ensuite, il y a la question du paiement des intérêts sur le CRR. Auparavant, il y avait un intérêt payé sur les soldes du CRR jusqu’en 2007. Cela avait du sens lorsque le CRR se situait dans la fourchette à deux chiffres. Maintenant, s’il est légitime d’exiger un paiement d’intérêts sur le paiement du CRR, il faut se rendre compte que les banques ont en fait environ 9 à 10% de leurs dépôts qui sont reconduits en permanence sous forme de dépôts à vue. Aucun intérêt n’est payé sur ces dépôts, mais les fonds sont déployés pour le prêt car il y a stabilité dans ces dépôts, tout comme les dépôts d’épargne qui sont d’environ 25% et ne coûtent pas plus de 3%. On peut donc faire valoir que la monnaie étant fongible, les 9% de dépôts à vue qui sont gratuits ont une partie retirée via le CRR par RBI qui est sans intérêt. Par conséquent, les banques ne sont pas vraiment perdantes compte tenu de la structure inhérente des banques en Inde.

Dans l’ensemble, on peut faire valoir que le CRR devrait rester et que le RBI a été juste envers les banques car le coût du CRR peut être inclus dans le calcul du taux de base et du MCLR (Marginal Cost of Funds Based Landing Rate) . Par conséquent, le coût est finalement facturé à l’emprunteur et pas vraiment supporté exclusivement par la banque.

Jusqu’à présent, l’objectif était principalement d’utiliser le CRR comme un outil de politique monétaire plutôt que comme un recours final pour les banques en faillite. Dans cette situation, une question pertinente à se poser est la suivante: ces fonds peuvent-ils être utilisés à des fins productives? C’est important parce que même les réserves de change qui sont accumulées par la banque centrale sont déployées dans des obligations fédérales ou d’autres investissements. Ici, le solde existant de, disons, Rs 6 crore lakh est inactif, et il est possible que ces fonds soient déployés par RBI. Ces fonds peuvent être en partie utilisés pour des prêts d’urgence à coût nul au gouvernement pour des périodes de courte durée, y compris des WMA (avances de voies et moyens) qui ont l’avantage de ne pas conduire à la création de nouvelle monnaie de réserve. La RBI peut probablement décider quelle partie du CRR peut être utilisée à ces fins, tandis que la monnaie de base du CRR, qui peut être définie comme étant de 50%, est utilisée à des fins de politique monétaire. Qu’en est-il des prêts à la nouvelle institution de financement du développement (IFD)? Cela ne peut pas être à long terme et doit l’être uniquement à court terme, faute de quoi la conduite de l’outil CRR pour la politique monétaire sera entravée. Une discussion doit certainement commencer sur ce sujet.

L’auteur est économiste en chef, CARE Ratings, et l’auteur de «Hits & Misses: The Indian Banking Story». Les opinions sont personnelles

