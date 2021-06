Rationaliser le taux de la TPS ; réduire les exonérations ou augmenter les taux

Au cours des quatre dernières années, alors que la réforme a atteint un certain degré de maturité sous certains aspects, l’enfant de la TPS a besoin de plus d’attention sur plusieurs fronts et doit faire face à plusieurs défis imminents.

Par Uday Pimprikar

Les décideurs indiens sont des marsupiaux par conception ; ils font naître une politique qui doit être nourrie sur le terrain. Attendre la perfection n’est pas conseillé. Lancer une réforme puis l’améliorer ou l’adapter en permanence aux réalités du terrain fait partie intégrante de sa mise en œuvre. La taxe sur les produits et services (TPS), lorsqu’elle a été promulguée en 2017, était certes un travail en cours et sa mise en œuvre est toujours en cours. Au cours des quatre dernières années, alors que la réforme a atteint un certain degré de maturité sous certains aspects, l’enfant de la TPS a besoin de plus d’attention sur plusieurs fronts et doit faire face à plusieurs défis imminents.

Le cadre de conformité numérique et d’administration fiscale de la TPS est sans précédent par son ampleur et sa portée, et constitue l’épine dorsale de la réforme. Les réalisations sur ce front sont exemplaires et seront imitées à l’échelle mondiale. L’année dernière, il était visionnaire de la part du secrétaire au revenu de faire avancer l’agenda numérique pendant la pandémie, malgré les protestations. La facturation électronique pour les gros contribuables ayant un chiffre d’affaires supérieur à Rs 100 crore a été mise en œuvre. Ceci, associé à une utilisation proactive de l’analyse, a permis à l’administration de contrôler les fraudes. L’efficacité de la collecte s’est considérablement améliorée. Les collectes du T4FY21 indiquent une croissance de 15-20% par rapport à FY 19 (voir graphique). Des collections plus solides devraient offrir la flexibilité nécessaire pour se concentrer sur les réformes structurelles nécessaires.

Au cours de l’exercice 21, environ 7 lakh crore (basé sur le budget de l’Union RE et tous les États BE) les droits d’accise et la TVA de l’État collectés sur les produits exclus du net de la TPS représentent 30% de tous les impôts et taxes sur les produits de base. La part du lion de ces collectes concerne les produits pétroliers. En outre, les collections budgétisées des droits d’électricité de l’État pour l’exercice 21 sont d’environ 46 184 crores de roupies (selon le rapport de la RBI sur les finances de l’État – Une étude des budgets 2020-21). L’inclusion de ces secteurs dans le filet de la TPS réduira l’impact en cascade de ces taxes de dizaines de milliers de crores de roupies. Cependant, le scénario politique et économique actuel ne permettrait pas aux États et au Centre de s’entendre sur une quelconque dilution de l’indépendance fiscale, et il est peu probable que ce programme soit abordé.

Les États se sont vu garantir une croissance annuelle composée de 14 % de leurs revenus intégrés à la TPS pendant cinq ans. Tout manque à gagner devait être financé par la taxe d’indemnisation. Cette année, la compensation est estimée à environ Rs 2,5 lakh crore. Cette garantie prend fin en juin 2022 et les États souhaiteraient une prolongation du filet de sécurité des indemnisations de quelques années de plus.

Ce manque à gagner est principalement dû à la forte réduction des taux d’imposition lors de la mise en œuvre de la TPS. Par rapport à un taux de revenu neutre prévu de 15,5 %, le taux moyen réel de la TPS est d’environ 11,8 %. Une rationalisation des taux, soit en réduisant le nombre d’exonérations, soit en augmentant les taux de la TPS, pourrait être envisagée.

L’intégration et le durcissement récents du cadre de conformité ont nettement réduit l’évasion. À l’heure actuelle, la non-production de déclarations empêche un contribuable de recevoir ou d’expédier des marchandises, forçant ainsi la fermeture des opérations commerciales. C’est trop dur. Il est souhaitable de découpler le paiement des impôts de la production des déclarations, car cela améliorera la qualité de la conformité et permettra aux entreprises de se relancer et de se redresser. Les problèmes d’évasion devraient être résolus par une meilleure utilisation des analyses.

La crise imminente des revenus des États est susceptible de pousser les administrations fiscales à adopter des objectifs de collecte d’impôts agressifs, déclenchant des évaluations combatives et aiguës. La TPS indienne, étant une nouvelle loi avec plusieurs complexités, aggrave le problème. À moins que des mesures pragmatiques ne soient prises pour réduire les litiges, le déluge de litiges qui s’ensuivra engendrera une incertitude massive pour les entreprises et étouffera l’infrastructure judiciaire déjà surchargée dans un avenir prévisible. Les étapes pourraient inclure la publication de clarifications, la rationalisation de la législation pour remédier aux ambiguïtés de la loi ainsi que la notification de programmes permettant aux personnes de résoudre ou d’aggraver les différends ou les non-conformités. En outre, une attention active devrait être accordée à la dépénalisation des infractions à la loi.

Alors que la TPS entre dans sa cinquième année, un travail considérable a été fait pour mettre ses repères physiques en place. Les recettes et l’efficacité de la collecte se sont améliorées et stabilisées. L’année prochaine, le programme devrait idéalement viser à s’appuyer sur cette base solide et à s’efforcer d’intégrer les bonnes valeurs dans la TPS. C’est le moment de veiller à ce que la loi ne devienne pas gênante mais contribue au bien-être économique de la société et du pays dans son ensemble.

Leader national (Fiscalité indirecte), EY Inde

Les vues sont personnelles

