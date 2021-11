Ratón Pérez contre Salvador Barón, pour le titre d’Espagne des poids légers

Demain, au centre sportif San Pablo de Séville, le championnat espagnol des poids légers se jouera entre les co-concurrents andalous Carlos « Souris » Pérez (16-6-2, 2 KO) et Salvador « Le roi gitan » Baron (7-1-2, 2 KO).

Pour le Sévillan Pérez, 34 ans, ce sera sa quatrième tentative au championnat espagnol, après avoir perdu aux points contre les îles Canaries le roi Daluz en 2016, avant le malagueño Samuel Molina par TKO au septième tour en 2019 et à égalité en juin dernier contre le canari Zeus d’armes.

De la part du Barón de 29 ans originaire d’Almeria, ce sera sa première tentative, même s’il a à son actif un combat important contre Samuel Molina, dont il s’est mal sorti au deuxième tour.

A la pesée cet après-midi, Carlos Perez a pesé 61 100 kg, pour 61 000 kg de Baron.

Baron-Pérez

Le titre est vacant après que Molina a été dépouillé de sa couronne par un contrôle positif, en raison d’une drogue interdite. Le vainqueur sera le onzième champion d’Espagne des poids légers de ce siècle après Francisco Nohales (1), Juan Carlos Díaz « Chupete » (4), Hoang Sang Nguyen (2), Daniel Rasilla (2), Karim El Ouazghari (2), Emiliano Casal (3), Cristian Morales (2), King Daluz (1), Eloy Iglesias (2) et Samuel Molina (1).

Le favori est le sévillan souris PerezEn raison de ses qualités et de son expérience, dans un combat à moyenne et longue distance, il devrait être capable de contrôler le combat sans avoir à se battre inutilement. Au contraire, Baron tentera de prendre l’initiative et de lancer ses attaques avec des balançoires.

L’arbitre sera l’Andalou Francisco Alloza, et les juges, l’Andalou José Antonio Ares, le madrilène Ignacio Conejero et le castillan de la Manche Antonio Guillamón.

De plus, le gala comportera huit autres matchs professionnels :

Chez les super-welters, l’Andalou Oscar Diaz (7-0, 3 KO) affrontera le dur Roumain Image de balise Rafael Chiruta (17-45-1, 9 KO), en six rounds, en tant que résident russe à Séville Garibian Arsenii (5-1, 4 KO), qui affrontera l’Argentin Damien Oscar Bora (2-5-1, 1 KO) et la plume Juan Jésus Antunez (7-1, 3 KO) contre le Vénézuélien Dionis Martinez (9-29-3, 4 KO).

Trois combattants feront leurs débuts, quatre rounds, le frère de Garibian, Artemio, poids moyen, contre le Nicaraguayen Santos Médrano (10-72-5, 3 KO), Alejandro «Nano» Sauvé », poids léger, contre le Vénézuélien Hermine isava (10-34, 5 KO) et le super léger Ezequiel Juarez contre un adversaire à déterminer.

Les rivaux du superlight nicaraguayen ne sont pas encore connus Oscar Amador (10-28, 1 KO) ou la plume andalouse Image de balise Rafael Acosta (3-0, 2 KO), les deux en quatre tours.