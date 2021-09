Ratons laveurs en Espagne : un fléau qui se propage sans s’arrêter

Ils sont intelligents, s’adaptent facilement et se reproduisent à une vitesse vertigineuse. Ce sont peut-être les raisons pour lesquelles tous les experts craignent les ratons laveurs et mettent en garde avec inquiétude à quelle vitesse cette espèce envahissante se propage en Espagne.

L’histoire de ce petit mammifère a commencé à Madrid au début du siècle. Certains habitants de la commune de Rivas Vaciamadrid, dans l’est de la région, avaient décidé de faire venir ces petits animaux à fourrure d’Amérique du Nord pour tenter de les domestiquer et de les garder comme animaux de compagnie.

Ses aspirations, cependant, ont mal tourné. On ne sait pas si les ratons laveurs ont fui les maisons de leur propre gré ou si les propriétaires les ont abandonnés à leur sort lorsqu’ils ont réalisé qu’ils étaient indomptables, mais le fait est qu’en 2003, des traces de cet animal ont été détectées dans le parc régional du sud-est de Madrid. . Plus tard, on apprit qu’ils correspondaient à deux femelles.

Ce sont les deux premières femelles trouvées en Espagne. En 2018 (qui est la dernière année pour laquelle des données sont disponibles), seuls 814 spécimens ont été capturés à Madrid. Et c’est que ces mammifères sont résilients, très intelligents et se reproduisent de façon exponentielle. En fait, une mère célibataire peut avoir quatre petits à partir d’une seule naissance, et seulement un an plus tard, ces petits pourront à nouveau se reproduire.

La réalité des ratons laveurs est d’ailleurs loin de l’image romantique qu’on se fait souvent d’eux. Loin de l’image cinématographique idyllique pour enfants qui a été divulguée sur ce mammifère carnivore, les ratons laveurs ne sont pas des animaux de compagnie tendres, mais des animaux sauvages qui, en raison de leurs habitudes nocturnes, de leur activité et de leur agressivité, sont très inappropriés pour vivre avec l’homme.

De plus, en n’ayant pas de prédateurs directs, ils peuvent causer des dommages irréparables aux écosystèmes. En fait, c’est ce qu’ils font depuis des années dans les endroits où ils commencent à se développer, comme Madrid, Castilla La Mancha, la Galice, la Communauté Valencienne, le Pays Basque, l’Andalousie (près de Doñana) et même à Majorque, aux Baléares.

Transmetteurs de maladies

Le problème de l’extension des ratons laveurs n’est pas seulement qu’ils deviennent les principaux prédateurs des espèces indigènes d’Espagne et peuvent être la cause d’un problème écologique de premier niveau. Le problème est qu’ils sont aussi des réservoirs pour une longue liste de maladies.

Ratons laveurs peut transmettre la rage, la maladie de Carré, la toxoplasmose ou la tuberculose aux humains, au bétail et aux animaux de compagnie, ainsi qu’un parasite intestinal très dangereux qui peut causer de graves problèmes de santé chez l’homme, mais touche surtout les enfants (même causant la mort). Il s’agit de parasite Baylisascaris procyonis qui a été identifié en Allemagne.

Mais à eux s’ajoutent le virus du Nil occidental (dont l’infection touche les humains, les oiseaux et les chevaux), ainsi que les maladies bactériennes. Et il peut aussi héberger le nématode Baylisascaris procyonis, qui cause une pollution environnementale importante et est responsable de la larva migrans. Cette dernière est une maladie causée par la migration larvaire et la persistance de ce parasite sous la peau, dans le cerveau et dans d’autres organes, et émergeant et se développant en Europe (auparavant il n’existait qu’en Amérique).

Le raton laveur est considéré par le ministère de la Transition écologique et du Défi démographique comme une espèce exotique envahissante depuis 2013. Le ministère lui-même admet que son “éradication est très difficile”.

Contrôle et éradication difficiles

Pour cette raison, il demande instamment le développement de mesures de contrôle dans les premiers stades de l’invasion. Des campagnes de piégeage sont actuellement menées en Espagne. La méthode habituelle pour les capturer est la cage piège, un dispositif très volumineux dans lequel les appâts sont généralement placés.

Pour les attirer, on utilise les aliments qu’ils aiment le plus, comme le beurre de cacahuète, les œufs de poule ou les nuages ​​de sucre. En hiver, les sardines sont également utilisées dans l’huile végétale, qui produit plus d’odeur que le beurre de cacahuète. L’idée est que, lorsqu’elle cherche la nourriture, elle est piégée.

Avec cette méthode, 53 spécimens ont été capturés en 2014 ; en 2015, ce chiffre est passé à 73 ; En 2016 et 2017, il y a eu 85 captures chaque année, tandis que 2018 s’est clôturée avec 107 spécimens capturés. Mais, compte tenu de la croissance que connaît l’espèce année après année, de nombreux experts considèrent que les mesures de contrôle actuelles ne suffisent pas.

En fait, dans une étude réalisée par le ministère de l’Environnement de Madrid, dans laquelle ils ont étudié huit spécimens capturés et stérilisés pour connaître leurs schémas de déplacement, il a été conclu qu’« il est nécessaire d’effectuer une capture constante jusqu’à ce qu’ils soient totalement éradiquée. ”.

Pour cela, dans l’étude, les autorités se sont engagées à augmenter l’effort de capture « avant et pendant la saison de reproduction ». « Il faut donc commencer les captures avant mars afin de tromper et d’éliminer les femelles reproductrices en évitant la naissance de jeunes », conclut-il.

Dossier raton laveur du ministère de la Transition écologique : https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/conservacion-de-especies/Procyon_lotor_2013_tcm30-69969.pdf

Cela peut vous intéresser : Quelles sont les 100 espèces envahissantes les plus nuisibles au monde et en Espagne ?