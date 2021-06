Ratt annonce les dates de la tournée américaine de l’été 2021

Selon Stephen Pearcy, RATT ne jouera qu’une “poignée” de spectacles cet été. Jusqu’à présent, les dates suivantes ont été annoncées, selon le site Web officiel du chanteur :

24 juin – Brainerd, MN – Lakes Jam



16 juillet – Foire de la vallée de la rivière Rouge – West Fargo, ND



23 juillet – Foire du comté de Waukesha – Pewaukee, WI



21 août – La grande foire de l’État de New York – Syracuse, NY

poire et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RASOIR).

Guitariste Chris Sanders la gauche RATT début 2020 mais n’a pas encore été officiellement remplacé. Il a rejoint RATT en 2018 après le départ de l’homme à la hache d’origine Warren De Martini. Sanders a passé près de deux ans à jouer des spectacles sporadiques avec la formation la plus récente du groupe avant de quitter le groupe, déclarant dans un communiqué qu’il se retirait de l’industrie musicale.

Selon Ziff, RATT prévoyait de jouer plusieurs concerts au début de l’année dernière en tant que quatuor suivant Sandersla sortie du groupe, “mais nous n’avons fait qu’un seul spectacle où j’étais le seul guitariste du groupe”, a-t-il déclaré lors d’une apparition sur un podcast vidéo animé par Todd Kerns. “Et c’était en février. Et puis c’était tout. Et puis COVID [hit].”

RATT n’a pas sorti de nouvelle musique depuis 2010 “Infestation” album.

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué un certain nombre de spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec le batteur Bobby Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par des ex-ÉMEUTE CALME guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur “Infestation”, et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.

Ces derniers mois, poire et Blotzer ont aplani leurs différends, comme cela a été évident lors de la RATT concert en direct du chanteur le 2 avril du célèbre Whisky A Go Go sur le Sunset Strip où Policier a fait une apparition spéciale sur plusieurs chansons. Interrogé dans une interview avec “Les Roches Crochet !” podcast comment les retrouvailles ont eu lieu, poire a dit: “Je viens de le dire, ‘Hé, quoi de neuf?’ Nous bavardons dans la conversation. Et nous tous [from the classic RATT lineup] ont encore des affaires ensemble. Ça n’a pas d’importance, ça va durer éternellement, juste parce que le groupe a fait ce qu’il a fait. Il y a toujours des affaires à faire. Comme, il y a un autre best-of [collection] sortir, et tout le monde doit être… nous en faisons partie. Et s’il y a de la nouvelle musique sur la sortie, nous allons le faire. Alors je lui ai juste demandé, et il a dit, ‘Bien sûr.’ Et puis nous avons parlé d’un tas de choses. Lui et moi sommes comme des frères – des frères combattants. Nous aimons nous détester. Mais pourquoi pas? Alors il a dit : ‘Ouais.’ Et c’est comme ça que ça s’est passé.”

poire a également une fois de plus flotté la possibilité que les membres survivants du classique RATT line up réunis pour faire un nouvel album studio. “Regardez, tout est possible avec nous”, a-t-il déclaré. “Comme je l’ai dit maintes et maintes fois, nous ne sommes pas le groupe le plus dysfonctionnel au monde. J’espère que cela arrivera. Je mets les sondes. C’est tout ce que je peux faire. Ou sortir des trucs que nous avons [that] personne n’a entendu. Et c’est à peu près tout. Mais je ne ferai pas un autre disque [unless it’s with the original guys]. Cela n’a pas de sens. [2010’s] ‘Infestation’ [album] était super, mais il n’avait pas [bassist] Juan [Croucier]. Si nous devions le refaire, ce que nous avons eu des offres pour faire des disques, je dirais non – à moins que ce ne soient les gars d’origine, je ne le ferai pas.

Il a poursuivi : « La musique pour laquelle j’écris [my] solo [albums] est la musique [that is intended] pour RATT premier. Comme la dernière chanson que j’ai écrite et diffusée, qui a été écrite pour RATT. Mais je me suis assis dessus pendant un an et j’ai finalement dit : ‘Je vais le mettre sur mon disque solo.’ Et c’est tout. Beaucoup de chansons du sixième album solo, que je vais commencer à faire en studio, donc je peux le sortir cette année, [it was] considéré pour RATT premier. Et c’est comme ça. Donc jusqu’à ce que nous écrivions et enregistrions un disque, l’enfer gèlera. Nous verrons… Tout ce que vous pouvez faire, c’est dire : ‘Hé, ça pourrait être cool. Ce serait formidable si nous pouvions tout rassembler. Et pensez simplement positif. Et si ce n’est pas le cas [happen], C’est bon. Je suis fier de notre héritage. Ce n’est pas grand chose.”



Seule une poignée de spectacles RATT 2021 ! Soyez là https://t.co/fD9MOgWf58 pic.twitter.com/VYTNkKJ2L6 – STEPHEN E PEARCY (@StephenEPearcy) 18 juin 2021

Suivant! En l’absence de plans pour un nouveau record @theRATTpack dans un avenir proche, le chanteur fondateur de RATT, Stephen PEARCY, qui sortira son prochain (sixième) album solo sera un double shot, un double album. À confirmer sur Top Fuel Records, Inc 2022. @ErikFerentinos @mtstudiox #newrecord #concert #rattbastards pic.twitter.com/GBtDNVl2ZJ – STEPHEN E PEARCY (@StephenEPearcy) 18 juin 2021

