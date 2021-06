Ratt recrute le guitariste de David Lee Roth Frankie Lindia

RATT a recruté un guitariste Frankie Lindia pour ses dates de tournée de l’été 2021 suite au départ l’an dernier de Chris Sanders.

Lindia, un guitariste/multi-instrumentiste et professeur de musique basé à Los Angeles qui a joué avec David Lee Roth sur le VAN HALEN tournée 2020 du chanteur, a fait ses débuts en direct avec RATT jeudi dernier (24 juin) au Confiture des lacs à Brainerd, Minnesota. Des séquences vidéo et des photos du concert sont disponibles ci-dessous.

Vendredi, Lindia a partagé une photo de lui en train de jouer avec un autre RATT guitariste Jordan Ziff, et il a inclus la légende suivante : « STOKED to be jammin in RATT avec mon boi!”

Chanteur Stephen Pearcy et bassiste Juan Croucier sont les seuls membres originaux restants dans RATTLa programmation actuelle de , qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Le batteur les rejoint également dans le groupe Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT).

Sanders rejoint RATT en 2018 après le départ de l’homme à la hache d’origine Warren De Martini. Sanders a passé près de deux ans à jouer des spectacles sporadiques avec la formation la plus récente du groupe avant de quitter le groupe RATT début 2020, déclarant dans un communiqué qu’il se retirait de l’industrie musicale.

Selon Ziff, RATT prévoyait de jouer plusieurs concerts au début de l’année dernière en tant que quatuor suivant Sandersla sortie du groupe, “mais nous n’avons fait qu’un seul spectacle où j’étais le seul guitariste du groupe”, a-t-il déclaré lors d’une apparition sur un podcast vidéo animé par Todd Kerns. “Et c’était en février. Et puis c’était tout. Et puis COVID [hit].”

RATT n’a pas sorti de nouvelle musique depuis les années 2010 “Infestation” album.

RATT – avec poire, Croucier et DeMartini – a joué un certain nombre de spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec le batteur Bobby Blotzer sur les droits de la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par des ex-ÉMEUTE CALME guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur “Infestation”, et batteur Jimmy De Grasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.

Ces derniers mois, poire et Blotzer ont aplani leurs différends, comme cela a été évident lors de la RATT concert en direct du chanteur le 2 avril du célèbre Whisky A Go Go sur le Sunset Strip où Policier a fait une apparition spéciale sur plusieurs chansons.



Merci Brainerd, Minn. Vous avez botté le cul hier soir ! @theRATTpack 2021. #stephenpearcy pic.twitter.com/cUiBEStvWc – STEPHEN E PEARCY (@StephenEPearcy) 25 juin 2021

RAVI d’être jammin à RATT avec mon boi! Publié par Frankie Lindia le vendredi 25 juin 2021

Mots clés:

rat

Publié dans:

Nouvelles

COMMENTAIRES

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).