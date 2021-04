Ratt Singer Stephen Pearcy: Comment les retrouvailles avec Bobby Blotzer sont arrivées

Stephen Pearcy a été rejoint par son ancien coéquipier Bobby Blotzer pendant le RATT concert en direct du chanteur le vendredi 2 avril du célèbre Whiskey A Go Go sur le Sunset Strip. Interrogé dans une nouvelle interview avec « The Hook Rocks! » podcast comment les retrouvailles ont eu lieu, Pearcy dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je viens de le mettre là-bas, » Hé, quoi de neuf? » Nous bavardons. Et nous tous [from the classic RATT lineup] ont encore des affaires ensemble. Ça n’a pas d’importance – ça va durer éternellement, juste parce que le groupe a fait ce qu’il a fait. Il y a toujours des affaires à faire. Comme, il y a un autre best-of [collection] sortir, et tout le monde doit être… nous en faisons partie. Et s’il y a de la nouvelle musique sur la sortie, nous allons le faire. Alors je lui ai juste demandé, et il a dit: «Bien sûr». Et puis nous avons parlé d’un tas de choses. Moi et lui sommes comme des frères – des frères qui se battent. Nous aimons nous détester. Mais pourquoi pas? Alors il a dit: «Ouais». Et c’est comme ça que ça s’est passé. «

Pearcy a également une fois de plus flotté la possibilité des membres survivants du classique RATT line up se réunissant pour faire un nouvel album studio. «Écoutez, tout est possible avec nous», dit-il. « Comme je l’ai dit à maintes reprises, nous ne sommes pas le groupe le plus dysfonctionnel au monde. J’espère que cela arrivera. J’ai mis les palpeurs. C’est tout ce que je peux faire. Ou sortir des trucs que nous avons [that] personne n’a entendu. Et c’est à peu près tout. Mais je ne ferai pas un autre disque [unless it’s with the original guys]. Cela n’a pas de sens. [2010’s] «Infestation» [album] était super, mais il n’avait pas [bassist] Juan [Croucier]. Si nous voulions le refaire, ce que nous avons eu des offres pour faire des disques, je dirais non – à moins que ce ne soit les gars d’origine, je ne le ferai pas.

Il a poursuivi: « La musique pour laquelle j’écris [my] solo [albums] est de la musique [that is intended] pour RATT première. Comme la dernière chanson que j’ai écrite et publiée, qui a été écrite pour RATT. Mais je suis resté assis dessus pendant un an et j’ai finalement dit: «Je vais le mettre sur mon album solo. Et c’est tout. Beaucoup de chansons du sixième album solo, que je vais aller en studio pour commencer à faire, donc je peux le sortir cette année, [it was] considéré pour RATT première. Et c’est juste comme ça. Donc, jusqu’à ce que nous écrivions et fassions un disque, l’enfer gèlera. Nous verrons… Tout ce que vous pouvez faire est de dire: «Hé, ça pourrait être cool. Ce serait formidable si nous pouvions tout rassembler. Et pensez juste positif. Et si ce n’est pas le cas [happen], C’est bon. Je suis fier de notre héritage. Ce n’est pas grand chose. »

En février dernier, Metal Sludge a rapporté que Pearcy serait rejoint par Blotzer pour le tournage du concert virtuel avec son groupe solo les 26 et 27 février.

Les rumeurs de Blotzer jouer avec Pearcy encore venu un mois après Stephen confirmé à SiriusXMde « Trunk Nation avec Eddie Trunk » qu’il était de retour pour parler avec le batteur, qui a dirigé sa propre version de RATT pendant quelques années à partir de la fin de 2015 avant de se laisser entraîner dans une bataille juridique avec le chanteur, guitariste Warren DeMartini et bassiste Juan Croucier sur les droits sur le nom du groupe.

Pearcy et Croucier sont les seuls membres d’origine restants dans RATTLa programmation actuelle, qui a fait ses débuts en direct en juillet 2018 à Mulvane, Kansas. Les rejoindre dans le groupe sont batteur Pete Holmes (NOIR ET BLEU, JUAN CROUCIER DE RATT) et guitariste Jordan Ziff (RASOIR).

RATT – avec Pearcy, Croucier et DeMartini – a joué un certain nombre de spectacles en 2017 après s’être reformé un an plus tôt au milieu d’une bataille juridique très médiatisée avec Blotzer sur les droits à la RATT Nom. Ils ont été rejoints aux concerts par un guitariste Carlos Cavazo, qui a joué sur « Infestation »et batteur Jimmy DeGrasso, qui jouait auparavant avec Y&T, LION BLANC et MEGADETH, entre autres.