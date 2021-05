Rattrapez toutes les dernières rumeurs sur l’iPhone 13 ici – .

Apple a dû retarder le lancement de son iPhone 12 d’un mois entier, et les quatre modèles d’iPhone 12 ont été lancés en deux étapes. L’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont d’abord arrivés fin octobre, puis les modèles mini et Pro Max d’Apple sont arrivés dans les magasins à la mi-novembre de l’année dernière. C’est un changement important par rapport au calendrier de sortie habituel de l’iPhone fin septembre qu’Apple vise généralement. Apple a également dû retarder certains autres lancements d’iPhone ces dernières années, en raison de problèmes de production. Le modèle d’iPhone le plus notable à avoir connu un retard important était l’iPhone X qui n’a été publié que début novembre 2017. Mais les problèmes de lancement de l’année dernière étaient liés à la pandémie de coronavirus. La crise sanitaire a arrêté les voyages dans le monde et a temporairement arrêté les usines produisant des pièces pour toutes sortes de gadgets, y compris les iPhones. Cela a forcé Apple à retarder le lancement de l’iPhone 12, mais les téléphones sont néanmoins arrivés dans les magasins l’année dernière, devenant rapidement les appareils les plus vendus.

Nous sommes à plusieurs mois du dévoilement de l’iPhone 13 d’Apple, mais rien n’indique que les iPhones 2021 connaîtront des retards de lancement. Un trio de rapports en provenance d’Asie indique que la chaîne d’approvisionnement iPhone d’Apple produit déjà en masse des pièces pour l’iPhone 13, suggérant que la nouvelle série de téléphones pourrait être sur la bonne voie pour une période de sortie régulière cette année.

Les rapports proviennent de Digitimes, une source constante de rumeurs sur l’iPhone, mais qui n’a pas toujours été exacte pour prédire les plans d’Apple pour ses produits les plus vendus. Dans un rapport, Digitimes affirme que le fabricant de puces taïwanais TSMC produit déjà en masse le processeur A15 qui alimentera les téléphones iPhone 13. Un rapport précédent affirmait que TSMC commencerait la fabrication de l’A15 Bionic plus tôt que prévu, donc ce rapport a certainement du sens.

Digitimes dit maintenant que la demande pour la nouvelle puce surpassera son prédécesseur, l’A14 Bionic qui alimentait la série iPhone 12. L’A15 devrait être construit sur la même technologie de processus de 5 nm que l’A14, mais il devrait améliorer les performances et l’efficacité énergétique.

Dans un autre article, Digitimes affirme qu’Apple est sur le point de dominer Samsung et de devenir le plus gros acheteur d’écrans de smartphone OLED au monde. Samsung se trouve également être le plus grand fournisseur de panneaux OLED pour l’iPhone et ses téléphones phares Galaxy. L’année dernière, Apple a déplacé tous ses iPhones vers des écrans OLED, abandonnant complètement l’écran LCD. Apple a connu une demande massive pour l’iPhone 12 depuis sa sortie, comme nous l’avons vu dans de récents rapports.

Tous les téléphones iPhone 13 devraient également comporter des écrans OLED, ce qui expliquerait le formidable intérêt d’Apple pour la sécurisation de l’approvisionnement en panneaux OLED.

L’histoire finale de Digitimes indique que les nouvelles entreprises de la chaîne d’approvisionnement iPhone recevront des commandes en juin, en prévision du lancement de l’iPhone 13:

Apple a été strict sur la question de savoir si ses nouveaux appareils iPhone peuvent être mis en place à temps cette année, ont déclaré les sources, ajoutant que le fournisseur avait déployé des efforts pour assurer un approvisionnement régulier en pièces et composants nécessaires à la production de son iPhone au milieu de la faible capacité dans l’industrie des semi-conducteurs et l’incertitude quant à la capacité logistique mondiale, ont déclaré les sources

Le rapport note que certains fabricants de chaînes d’approvisionnement affirment avoir reçu des paiements d’un client basé aux États-Unis, qui pourrait être Apple. Le rapport note qu’il est trop tôt pour dire si l’iPhone 13 sera lancé à temps ou s’il pourrait subir des retards similaires à ceux de l’année dernière. Le rapport indique que si tout se passe bien, la production pourrait culminer en septembre et octobre.

Les rapports précédents indiquaient que les pénuries de puces actuelles avaient eu un impact sur les lignes de production d’iPad et de Mac, mais pas sur l’iPhone.

