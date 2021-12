Ratul Ghosh rejoint DealShare en tant que directeur de la croissance

Ratul Ghosh a plus de deux décennies d’expérience dans la stratégie et la création de nouvelles entreprises.

La plate-forme de commerce électronique social DealShare a nommé Ratul Ghosh au poste de directeur de la croissance. Avant DealShare, Ghosh était à la tête des opérations des passagers pour l’Inde et l’Asie du Sud chez Uber. Dans son nouveau rôle, Ratul Ghosh sera responsable de la conduite du programme de croissance et d’expansion de l’entreprise. DealShare est à l’aube d’une croissance exponentielle et l’expérience inestimable de Ghosh de plus de 20 ans sera essentielle pour nous amener au niveau supérieur, a déclaré Vineet Rao, fondateur et PDG de DealShare. « Au cours des deux prochaines années, nous cherchons à devenir le détaillant numéro un de choix pour les 500 millions de personnes non adressées suivantes en Inde et le partenariat de Ratul Ghosh avec DealShare sera crucial pour conduire cette vision de croissance », a-t-il ajouté.

Ratul Ghosh a plus de deux décennies d’expérience dans la stratégie et la création de nouvelles entreprises. Avant son passage chez Uber, il a travaillé avec eBay, Philips, HCL et le service administratif de Tata. Il a également été co-fondateur de plusieurs startups. Ghosh apporte à DealShare un ensemble diversifié de compétences allant du marketing et des opérations à la stratégie et à la croissance. « Améliorer la qualité de vie des classes moyennes et inférieures est ce que représente DealShare et cette vision profondément enracinée est ce qui m’a attiré ici. Les fondateurs et l’équipe ont une compréhension à 360 degrés de l’écosystème. Je suis impatient d’établir une nouvelle référence avec Vineet, Medda et l’équipe », a souligné Ratul Ghosh, directeur de la croissance de DealShare.

DealShare est soutenu par Tiger Global, WestBridge Capital, Alpha Wave Incubation (un fonds de capital-risque soutenu par ADQ et géré par Falcon Edge Capital), partenaires de DST Global, Matrix Partners India, Alteria Capital et Z3 Partners et se prépare à investir massivement dans technologie, en intensifiant ses opérations et en renforçant ses activités. La nouvelle nomination jouera un rôle crucial dans la réalisation de la vision et du parcours de croissance de l’entreprise pour devenir le principal détaillant du pays pour les familles à revenu moyen et faible.

