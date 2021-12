Raúl Araiza a demandé une assistance médicale au milieu du forum de Hoy

Raúl Araiza a besoin d’une assistance médicale au milieu du forum Hoy | Instagram

Les dernières semaines n’ont pas été bonnes pour le conducteur bien-aimé de la Programme d’aujourd’hui, Raúl Araiza et beaucoup moins ce week-end, car le cher Negrito a eu besoin d’une assistance médicale au milieu du forum, assurent-ils.

Selon Dael Quiroz de Arguende TV, Raul Araiza Herrera Il effectuait samedi dernier des enregistrements du Hoy Program pour les dates festives, qui transmettent généralement des programmes préalablement enregistrés ; cependant, il n’a pas pu terminer son travail.

Le journaliste a indiqué que le fils bien-aimé de Norma Herrera souffrait d’une crise d’anxiété, ce qui le rendait très malade et nécessitait donc une assistance médicale et avait été transféré dans cette zone de Televisa.

Dael a partagé que l’anxiété du célèbre conducteur et acteur serait dérivée de ce qu’il a souffert avec sa voix ces dernières semaines, car il a été révélé qu’il souffrait de douleurs assez fortes et qu’il était parfois enroué.

Cette situation a inquiété le programme Hoy et ils ont amené un médecin spécialiste au forum qui a effectué une étude nasopharyngée qui a confirmé que Raúl Araiza est fortement enflammé dans ses voies respiratoires.

Raúl Araiza a eu besoin d’une assistance médicale au milieu du forum de Hoy. Photo : Instagram.

Le médecin a indiqué que l’inflammation pouvait être causée par de nombreux facteurs, notamment des infections, des allergies et autres ; Cependant, cette inflammation est ce qui lui pose de sérieux problèmes lorsqu’il parle, a-t-il assuré que le conducteur avait besoin d’anti-inflammatoires et reposait sa voix, qui a une surcharge de travail.

Rappelons-nous que la voix de Raúl Araiza serait son instrument de travail le plus précieux à cette époque, car plus qu’un acteur, il a été chef d’orchestre ces dernières années et a eu une charge de travail élevée.

Au cours de la dernière année seulement, le partenaire de Galilea Montijo et Andrea Legarreta a été l’hôte de Hoy, un programme qui dure de nombreuses heures à l’antenne, a participé à la telenovela La Desalmada, a été au théâtre, dans Members on the Air et dans des programmes spéciaux .

Dael Quiroz lui-même a indiqué que le problème de Raul Araïza Il s’agirait de la même maladie d’Alex Ibarra, connue sous le nom de dysphonie spasmodique, qui n’a pas de remède et finirait par leur enlever complètement la voix.

Le journaliste a indiqué que pour travailler, Ibarra se fait injecter diverses substances qui l’aident à soulager la douleur et à pouvoir parler ; cependant, chaque fois que vous faites cela, vous réduisez la durée de vie de votre voix, malheureusement cela est nécessaire pour votre travail à la télévision.