Raúl Araiza avoue le fantasme avec Galilea Montijo et Legarreta

Raúl Araiza a mis ses coéquipiers dans le pétrin Andrea Legarreta Oui Galilée Montijo, qui a fini par rougir à l’anecdote qu’il a partagée et qui pourrait exposer une situation difficile, sont-ils infidèles ?

El Negro Araiza a plongé Martha Galilea Montijo et Andrea Legarreta Martínez dans un sérieux pétrin alors qu’ils célébraient pleinement les 23 ans de Aujourd’hui Une mystérieuse anecdote anonyme diffusée à l’antenne, elle suggérait qu’un producteur avait révélé qu’il avait vu Raúl Araiza et ses deux compagnons, les plus anciens chefs d’orchestre de Hoy se baigner ensemble.

Gali et Andy ont catégoriquement nié que cette situation était réelle et tout a été clarifié après qu’il a été révélé que c’était Raúl Araiza Herrera qui avait écrit l’anecdote, ceci avec la permission du producteur de la matinée, Andrea Rodríguez Doria.

Araiza a avoué que l’anecdote était plus qu’une réalité, un fantasme qu’il avait avec Galilea Montijo et Andrea Legarreta, des mots qui ont vraiment fait rougir les deux chefs d’orchestre et ont rempli le forum télévisé de tension et de rires.

A noter que Raúl est actuellement en couple avec la belle actrice de Qu’arrive-t-il à ma famille, Margarita Vega ; Cependant, cette situation a sûrement été planifiée par lui et sa société de production pour mettre un peu d’humour dans la célébration.

Beaucoup ont rappelé que par le passé, l’acteur de La Desalmada aurait volé un baiser à Andrea lors d’une dynamique, la surprise de l’animateur a été grande ; Cependant, son partenaire a souligné qu’il n’y avait rien de mal puisqu’ils s’étaient déjà embrassés, ils étaient en couple dans un feuilleton dans le passé.

La relation bonne et amusante entre Andrea Legarreta, Raúl Araiza et Galilea Montijo est plus qu’évidente, il ne fait donc aucun doute qu’une autre situation ou blague comme celle-ci se présente dans l’étoile du matin de Televisa.