in

Raúl Araiza dit au revoir au célèbre projet, Hoy programme ? | Instagram

L’heure des adieux est venue, Raúl Araiza le sait et c’est pourquoi il a partagé une publication émouvante sur son compte Instagram officiel. El Negro Araiza a dit au revoir à lui-même, à l’un des projets les plus importants de sa carrière, Hoy ?.

Raul Araiza Herrera C’est l’un des visages les plus appréciés de la télévision mexicaine, c’est pourquoi il est devenu le chef d’orchestre masculin ayant passé le plus de temps dans l’émission Hoy. On a même dit que lorsqu’il a commencé son rôle de « Luis » dans Le sans âme il prendrait fin dans l’étoile du matin de Televisa.

Pourtant, c’est à ce feuilleton que Raúl Araiza a fait ses adieux, l’acteur a déjà terminé sa participation au mélodrame et a décidé de faire ses adieux via les réseaux sociaux.

Cela peut vous intéresser : Laura Bozzo, défendue par Cristian Zuárez, dévoilerait des noms

Le fils de Norma Herrera a partagé deux photographies de son personnage et une autre avec une partie de la distribution et de la production, le tout pour dire au revoir à l’un des projets les plus importants de sa carrière à la télévision mexicaine.

Cela peut vous intéresser: Daniella Chávez s’exhibe et est magnifique dans ce maillot de bain

El Negrito a profité de sa publication sur Instagram pour remercier José Alberto Castro de l’opportunité d’appartenir à La Desalmada, où il a dit avoir eu beaucoup de plaisir à travailler avec ses collègues.

Cela peut vous intéresser : Belinda repose sa taille dans une tenue de plage colorée

A noter que La Desalmada a été un succès, la telenovela a atteint d’excellentes audiences et son casting n’a cessé de la célébrer sur les réseaux sociaux.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Juste un peu plus tôt, la belle Marlene Favela a également fait ses adieux au projet d’une manière plus que drôle avec Livia Brito, qu’on dit détester pour avoir enlevé sa maquilleuse.