in

Raúl Araiza est-il sérieux ?Le chauffeur de Hoy connecté à l’oxygène | Instagram

Une énorme inquiétude a été déclenchée par l’hôte bien-aimé du programme Hoy, Raul Araïza après avoir été surpris connecté à un réservoir d’oxygène, déclenchant des rumeurs sur la possibilité d’avoir été infecté et qu’il y avait une nouvelle épidémie dans l’étoile du matin de Hoy.

Il est à noter qu’à deux reprises Aujourd’hui Il a été touché par le virus et que même l’un de ses principaux conducteurs, Galilea Montijo, a contracté la maladie à deux reprises et a même des conséquences graves pour le même.

Heureusement, le cher Raul Araiza Herrera Il n’a pas le Covid-19, mais il a beaucoup inquiété les internautes en partageant une image dans leurs stories Instagram dans laquelle ils sont connectés à l’oxygène, sont-ils en mauvaise santé ?

En plus de l’oxygène, l’acteur, lui aussi, pouvait à peine parler dans le court enregistrement qu’il a partagé, mais heureusement son manque d’air n’est pas une conséquence d’une maladie et sera temporaire, car pour réduire l’inquiétude de tout le monde, le chauffeur de Hoy a expliqué que tout ce était le “mal de l’altitude”.

Raúl Araiza sérieux, le chauffeur de Hoy connecté à l’oxygène. Photo : Instagram.

Ce qui se passe, c’est que l’acteur de La Desalmada est en vacances avec sa fille bien-aimée Camila Araiza, c’est pourquoi Raúl Araiza et sa fille ont eu des aventures en Amérique du Sud et bien sûr, cette fois, à la hauteur de l’endroit où ils le trouvent fait un mauvais coup sur le célèbre homme.

Araiza, 56 ans, a été affecté par l’altitude, il était essoufflé et à l’endroit où ils lui ont fourni de l’oxygène pour qu’il puisse récupérer, bien qu’il s’occupe de lui à ses côtés, Raúl n’a pas pu se sauver de la maladie de Camilia. blagues.

Tu ne peux rien prendre mec, a écrit la fille du chauffeur de Hoy.

Devant les rires de sa fille, le fils de Norma Herrera a fait remarquer que c’est quelque chose de normal en raison de la hauteur et que pour quelque chose les habitants du lieu offrent de l’oxygène aux visiteurs ; il est donc certainement courant que d’autres personnes passent par la même chose que le présentateur de télévision lorsqu’elles visitent l’endroit.

Comme l’exprime le célèbre, le voyage a été assez lourd ; Il a même partagé qu’ils ont pris deux avions, un train et un autre moyen de transport pour se rendre à l’endroit au Pérou où ils se trouvent ; même dans lequel il fait très froid.

Dans un bref enregistrement, on peut voir Araiza vêtue d’une veste très épaisse, assurant qu’elle ne pourrait pas se tenir les mains ou le nez du froid intense de l’endroit, tout n’est pas confort, mais les aventures sont à l’ordre du jour avec Camila. Mais après la tempête vient le calme, car il a également partagé une publication où il est dans un bel endroit en train de boire un thé riche et chaud pour le froid.

Père et fille ont partagé plus que de belles photographies de leur voyage, qui a apparemment commencé au Machu Pichu ; Raúl Araiza en a profité pour exprimer à quel point il aime sa fille et à quel point il est heureux d’être à ses côtés. Pendant ce temps, ses followers à Hoy comptent les jours pour voir très bientôt Le Négrito sur l’écran.