Raúl Araiza plus grave ?, révèle une complication chez le conducteur de Hoy

Beaucoup de choses ont gardé les adeptes de Raúl Araiza au courant du fait que le cher Negrito a un problème avec son problème de voix, mais maintenant il a présenté une complication dans sa santé et tout pourrait être de la responsabilité de la même équipe du programme Hoy.

Selon Dael Quiroz d’Arguende TV, Raul Araiza Herrera Il aurait accepté il y a quelques jours de se faire injecter du botox au milieu du Programme Aujourd’hui pour la réduction des rides d’expression ; cependant, il semble qu’il n’ait pas eu les résultats escomptés.

Le journaliste a indiqué que l’acteur passait déjà un mauvais moment avec sa voix et que son malaise ajouterait une sorte d’allergie qui lui ferait mal aux yeux et enflammerait. Dael a indiqué que l’erreur aurait été dans la demande, puisqu’elle avait été faite dans une zone assez proche de ses yeux.

Jusqu’à présent cette semaine, Raúl Araiza n’a pas été vu dans l’émission Hoy, une émission matinale dont il est le chef d’orchestre principal, l’homme qui a passé le plus de temps dans l’émission et cela a suscité l’inquiétude de ses followers.

Il y a quelques semaines, les maux de tête ont commencé en raison de la santé de Negro Araiza, car il s’est avéré que le fils de Norma Herrera a soudainement commencé à perdre la voix et à souffrir de graves douleurs à la gorge.

Plus tard, c’est dans le même Hoy Program qu’une consultation avec un expert a été donnée en direct qui a effectué une procédure pour voir comment étaient son nez et sa gorge, le résultat a été assez décourageant.

L’étude a conclu qu’Araiza aurait la gorge très enflée et que cela serait une conséquence de facteurs tels que les allergies, le changement climatique et autres, soulignant la lourde charge de travail de sa voix. Le médecin a partagé que les anti-inflammatoires et le repos étaient nécessaires; cependant, il est apparu que le problème pourrait aller plus loin.

Selon Dael Quiroz, Raul Araïza Il serait confronté à une dysphonie spasmodique, une maladie dont souffre également Alex Ibarra, qui est incurable et qu’ils finissent par perdre la voix.

El Arguenderito souligne que ce que les médecins peuvent faire pour les personnes atteintes de cette maladie, c’est injecter leurs cordes vocales pour qu’elles puissent bien parler pendant quelques mois, mais cela finit par réduire la durée de vie de leur voix.

C’est malheureux ce qui arrive au chef d’orchestre bien-aimé de Hoy, qui traverse l’un des moments les plus terribles de sa vie dans l’un des moments clés de sa carrière artistique, car c’est l’une des images les plus fortes de Televisa aujourd’hui.