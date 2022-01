Raúl Araiza pourrait quitter le programme Hoy pour Stand Up

Raúl Araiza pourrait quitter la conduite et le programme Hoy | Instagram

Il y a des rumeurs sur lui acteur et l’animateur de télévision Raúl Araiza, qui indiquent qu’il pourrait laisser la conduite et donc le Programme d’aujourd’hui, pour changer de métier.

Étant l’un des conducteurs masculins de la fameuse matinée, Raul « El Negro » Araiza Il est connu pour sa personnalité charismatique, ainsi que pour son caractère des plus sympathiques, avec lequel il parvient à conquérir des milliers de téléspectateurs chaque jour.

Aux côtés de Galilea Montijo et Andrea Legarreta, le garçon noir comme l’appellent affectueusement ses collègues, est aux commandes du programme depuis 2014, il a rapidement gagné l’affection non seulement des téléspectateurs mais aussi de ses collègues et de l’équipe de production.

Depuis le début de sa carrière d’acteur en 1984, être un personnage pendant des décennies est quelqu’un de célèbre et surtout difficile à oublier.

C’est précisément pour cette raison que certaines rumeurs ont commencé à émerger sur son possible départ du programme Hoy, car il serait censé commencer une carrière de stand-up, ce qui était en fait l’un des rêves de l’acteur de « Chains of Bitterness ». .

Raúl « El Negro » Araiza, Norma Herrera et Armando Aranza, mère et enfants | Instagram noir

Dans une interview, il a lui-même révélé qu’il réfléchissait à ce projet depuis quelques années, qu’il n’avait malheureusement pas pu le réaliser, mais qu’il lancerait sans aucun doute d’ici 2022 sa propre émission de se lever.

Le fait qu’il ait de nouveaux projets ne signifie pas qu’il a prévu de quitter le volant, c’est quelque chose qu’il pourrait sans aucun doute réaliser parfaitement comme il l’a réalisé avec le programme « Members on the Air ».

Raúl Araiza a avoué qu’il voulait que Salvador Garcini soit le réalisateur qui le conseille sur ce projet, qui pour lui est un monologue, seulement maintenant il s’appelle « stand up ».

Selon ses intentions dans son monologue, il veut parler un peu des processus qu’il a traversés avec un ton comique, il convient de mentionner que l’acteur lui-même a toujours été un peu réservé en termes de vie privée, mais cette opportunité pourrait l’aider à s’ouvrir un peu plus.

Autres projets de Raúl Araiza

Sans aucun doute, l’homme noir est un homme qui est toujours en activité constante, à la recherche de nouvelles idées pour les réaliser et les traduire à l’écran ou au théâtre.

L’un de ses plus récents projets, dont il espère qu’il sera bientôt lancé en 2022, est une série dans laquelle il jouera aux côtés de sa mère Norma Herrera et de son frère Armando Araiza, deux acteurs célèbres.

Ce projet est une histoire que son père lui a racontée il y a des années et qu’ils sont maintenant sur le point de le lancer, au moment où ils ont déjà enregistré le premier épisode pilote, en étant également le réalisateur.