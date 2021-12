Raúl Araiza revendique Galilea Montijo au milieu du programme TODAY

Raúl Araiza revendique Galilea Montijo au milieu du programme AUJOURD’HUI | INSTAGRAM

Après de nombreuses années à travailler ensemble sur l’ensemble d’enregistrement du programme Matin de Televisa AUJOURD’HUI, Galilea Montijo et Raúl Araiza vivent ensemble et traversent tout ensemble.

Cette fois, nous pouvons voir un moment dans lequel « Le noir » Il a fait une forte réclamation à sa compagne après qu’elle a mené une action contre lui qui l’a laissé longtemps affecté.

Eh bien, pendant qu’ils présentaient un section du programme lorsque la belle animatrice a demandé à son partenaire d’exécuter une danse qu’elle avait beaucoup aimée et elle a pris le moment d’utiliser l’une de ces clairons rouges qui produisent un son très fort.

En l’utilisant, il l’a fait très près du oreille gauche du célèbre, alors il a manqué de place et j’ai fait la déclaration en exprimant: « Et puis ils disent que je n’écoute pas les indications. »

C’est parce que parfois il n’entend vraiment pas ce qui est indiqué par l’aide auditive ou le petit pois, mais cette fois il n’a vraiment pas pu entendre grâce au son fort que mm a reçu très directement.

Galilea Montijo aime ses collègues AUJOURD’HUI.

Bien que beaucoup considèrent cette action comme une petite blague, Raúl ne s’est pas du tout amusé et a vraiment montré son dégoût face à l’action de Galilée.

Mais on sait que Montijo peut parfois être très confiante avec ses coéquipières et exprimer son sens de l’humour particulier de différentes manières et elle avait déjà envie de faire rêver le cornet.

Bien sûr, tout s’est terminé dans le rire et dans un moment très agréable, à l’exception de Raúl Araiza qui a pris quelques minutes pour récupérer l’intégralité du son dans son oreille gauche, mais ce n’était sûrement que quelque chose de très léger, quelque chose qui ne l’a pas affecté dans le long terme.