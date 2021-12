« Raúl de Tomás devient chaque jour un joueur plus complet »

04/12/21 à 17:56 CET

Andoni Iraola, entraîneur du Rayo Vallecano, a souligné Raúl de Tomás en tant que joueur le plus dangereux de l’Espanyol face au match de ce jour et a assuré que l’attaquant de l’équipe catalane « devient chaque jour un joueur plus complet ».

Le Rayo Vallecano reçoit l’Espanyol ce jour à Vallecas, un stade où cette saison n’a pas encore connu de défaite.

« Nous sommes deux rivaux avec une dynamique similaire, nous allons bien et nous venons de faire de bons matchs. Ils ont augmenté plus adéquatement que nous la saison dernière, mais tous les matchs que nous avons joués sont égaux », a-t-il déclaré. Iraola, lors d’une conférence de presse. Le Rayo affrontera l’Espanyol avec seulement deux jours et demi de différence par rapport au dernier match contre Guijuelo en Copa del Rey.

« Je ne suis pas concerné au sens physique car les joueurs sont préparés, ils vont bien et ça ne va pas nous enlever les jambes. Espérons que cela ne nous conditionne pas », a avoué l’entraîneur basque, qui a évoqué les vertus de l’équipe catalane qu’il dirige Vicente Moreno.

« Les deux équipes sont plus fortes à domicile qu’à l’extérieur mais ce n’est pas pour ça que je pense qu’on change trop notre façon de jouer. L’Espanyol a changé par rapport à la saison dernière, il est très bien travaillé et concède peu de recul. Diego López il est dans sa meilleure forme ces dernières années et il est difficile de se créer des occasions pour lui. C’est aussi une équipe qui a signé des joueurs qui les complètent », a-t-il avoué.

La principale menace de l’Espanyol est Raul de Tomás, que la saison dernière, il a marqué 23 buts avec l’équipe catalane et cette saison, il en a déjà sept. « C’est l’attaquant avec lequel l’équipe nationale a joué lorsque la passe mondiale a été jouée, il est donc difficile de comparer. C’est un très bon joueur, qui fait très bien les choses, fait une excellente saison, a de bons numéros et tous les jours il est un joueur plus complet », a-t-il déclaré.

« Raul Il absorbe beaucoup de jeu offensif, termine beaucoup de jeux et fait partie de ceux qui terminent le plus. C’est un générateur de danger, mais non seulement il joue, il a aussi des joueurs dynamiques et l’équipe a différentes options », a-t-il conclu.