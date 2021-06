Raúl De Tomás, élu meilleur deuxième joueur

24/06/2021 à 20:51 CEST

Roger Payro

Peu de gens pourraient prétendre que Raúl de Tomás était le meilleur deuxième joueur. Un footballeur plein de talent et qui avait montré que son habitat naturel était la Première Division, même s’il n’avait pas été en mesure d’atteindre la permanence dans l’élite lorsqu’il est arrivé avec cette mission claire. Le RDT lui-même a reconnu il y a tout juste un mois, quand il a assuré sa continuité pour le prochain cours, c’est que « l’une des choses pour lesquelles je suis resté était d’enlever cette épine & rdquor ;. Il a été supprimé et de quelle manière. Il a été le Pichichi du champion de la catégorie argent, un argument plus que valable pour justifier la décision de la Liga ; le madrilène a été nommé MVP de la saison.

La campagne de l’attaquant a gratté l’excellent, en phase avec celle de l’équipe. De Tomás, c’est le mât qui a soutenu la peinture de Vicente Moreno. 23 buts et trois passes en 3 026 minutes disputées en 37 matchs. Dans seulement trois, il a été remplacé. El punta, aux racines dominicaines, a marqué près de la moitié des 50 tirs cadrés qu’il a réussis, selon les données de LaLiga.

💥 Dynamite au @RCDEspanyol. 💙🔝 @RaulDeTomas9 est en #MVP de la saison 2020/21 dans #LaLigaSmartBank ! pic.twitter.com/Or91Z3UI9x – LaLiga (@LaLiga) 24 juin 2021

L’Espanyol a fini par être l’équipe la plus titrée avec 71 buts et celle qui a le moins encaissé avec Majorque et le Sporting, avec 28. Sur les 71 cibles, 58 étaient avec RDT sur le green et il en a marqué 23. Ou ce qui est la même chose, il a été l’auteur de près de 40 % des buts de l’équipe et a participé à 45. De Tomás a marqué des buts toutes les 131 minutes et demie et sa moyenne était de 0,62 but par match. De cette façon, il est plus facile de monter.

Le seul “mais” de sa saison ne dépendait pas précisément de lui. Il a été infecté par le coronavirus lors du dernier match de la ligue et il ne pouvait pas participer directement au match de promotion à La Romareda ou aux trois prochains contre Carthagène, Ponferradina et Tenerife. S’il avait pu jouer à ces jeux, RDT aurait sûrement battu un record personnel qu’il avait établi ; dépasser les 24 buts qu’il a marqués avec le Rayo lors de la saison 2017/18, dans lequel il a envoyé le ballon dans les mailles jusqu’à 24 fois au cours des 32 matchs auxquels il a joué. C’était sa première saison à Vallecas et ses chiffres valaient la peine de prendre la case franjirrojo à First. En 2021/22, il continuera à mesurer son ancienne équipe, désormais dans l’élite.

Au niveau des clubs, De Tomás est déjà le meilleur buteur de l’Espanyol dans une ligue ce siècle. Raúl Tamudo a eu l’honneur, avec 19 buts lors de la campagne 2003/04, Borja Iglesias (17 en 2018/19) est devenu bronze et Gerard Moreno (16 en 2017/18) est tombé du podium.

Pour poser la question, l’attaquant madrilène n’a eu qu’à décrocher le prix du meilleur but du parcours. Celui qui s’est engagé depuis le milieu de terrain contre Almería après s’être débarrassé de son rival avec un chapeau était un candidat ferme, mais LaLiga a estimé que Pathé Ciss, de la même distance et demie tombant, a fait aller le prix en direction de Fuenlabrada.