Raúl de Tomás est de retour

15/05/2021 à 19h30 CEST

Au milieu d’un week-end qui a eu le fardeau négatif de la défaite contre Carthagène à domicile, l’Espanyol a approuvé hier une bonne nouvelle qui fait remonter les esprits pour la fin de la saison. Raúl de Tomás, le buteur de l’équipe et du championnat, a passé les tests Covid-19 négatifs et il était de retour à l’entraînement avec ses coéquipiers.

Dix jours après que son absence ait été confirmée à la veille de la journée mémorable contre Saragosse, RDT a repris le travail avec le groupe et sera disponible mardi prochain contre Ponferradina. Le voyage sera assisté par un De Tomás qui est dans une lutte franche pour être le meilleur buteur de LaLiga SmartBank.

L’attaquant de Kakhol lavan a accumulé 22 annotations avec trois matchs à jouer dans la campagne. Il est suivi de près par Djurdjevic du Sporting avec 21 buts. Les retardataires poursuivent également Sadiq (18), d’Almería, et Rubén Castro, de Carthagène, qui a marqué son 17e but précisément contre les perruches pour aigrir leur premier match post-promotion.

Dans ses deux absences, visiteurs contre les mains et à domicile contre les albinegros, l’Espanyol n’a pas pu voir la porte. Il est vrai que le 0-0 de Saragosse a servi à certifier sa présence en Première Division, mais le quota de score que RDT contribue à Vicente Moreno semble fondamental au vu de l’objectif actuel: être champion.

MATELAS ENCORE

Le désir de devenir des champions est toujours possible pour les perruches. Le glissement de Carthagène signifie que Majorque pourrait déduire trois points aujourd’hui, mais ils resteraient en dessous du classement. À trois jours de la fin, l’Espanyol a neuf points d’avance et le ballon sur le toit pour remporter le titre.

«Nous avons atteint le premier objectif qui était le plus difficile, mais La compétition n’est pas encore finie pour nous ni pour personne et nous voulons être champions et cela se passe en gagnant mardi“, a souligné Leandro Cabrera au pied du peloton vendredi.

Après le retour de Ponferrada, Le prochain rendez-vous sera à domicile contre Tenerife pour clôturer, enfin, comme visiteurs contre Alcorcón. La motivation est intacte et, avec les objectifs de RDT, encore meilleure.