Raúl de Tomás fait face à son test décisif lors du retour en première division

L’attaquant de l’Espanyol Raul de Tomás Il fait face à un véritable test décisif après le retour de l’équipe en première division, après avoir été proclamé MVP et meilleur buteur de la deuxième division avec 23 buts.

Le footballeur est la référence offensive du bloc bleu et blanc et de son franchisé. Pas en vain TDR Il s’agit du transfert le plus cher de l’histoire du club après le versement de 20 millions d’euros au Portugais Benfica en janvier 2020.

Raul de TomásEn un an et demi, il s’est imposé comme l’un des arguments les plus solides de l’équipe du sélectionneur. Vicente Moreno. Quoi qu’il en soit, il vous faudra désormais confirmer votre qualité dans une catégorie dans laquelle vous n’avez pas fini d’exploser.

L’attaquant madrilène a joué pour le Rayo Vallecano en Primera lors de la saison 2018-19 avec une performance remarquable : 14 buts. Ces chiffres lui ont valu l’attention de Benfica, où il a joué la saison suivante.

A son retour en Espagne, déjà avec l’Espanyol, l’attaquant a commencé l’année 2020 avec de très bonnes sensations, marquant lors de cinq matchs consécutifs, entre la Liga et la Copa del Rey, mais son leadership a ensuite stagné en raison de blessures.

Après un été où son possible départ du stade RCDE a été bruyant, TDR a brillé en deuxième division. Le footballeur a montré la faim dans une catégorie de niveau inférieur, se battant pour Pichichi même lors des derniers matchs.

Sauf surprise, Raul de Tomás Il ne quittera pas l’Espanyol cette saison, qui vise à maintenir l’équipe avec une limite de salaire serrée. La pointe, en ce sens, continue d’être une pièce déterminante dans le projet.

Le footballeur est conscient que de nombreux projecteurs sont braqués sur lui, chose qui ne lui fait pas peur. Tout le contraire. “Être un leader n’est pas une pression pour moi, j’aime ça et je l’accepte”, a-t-il déclaré en février dernier. Une attitude qui reste intacte.