Raul De Tomas : « L’équipe d’Espagne a l’ADN de La Fabrica, beaucoup d’entre nous étaient ensemble en tant que jeunes joueurs »

Raul De Tomas est l’un des meilleurs attaquants de la Liga. Bien qu’il ait joué pour une équipe récemment promue à l’Espanyol, l’ancien joueur du Real Madrid a déjà marqué 7 buts en championnat. RDT a toujours été une menace de but, quelle que soit l’équipe pour laquelle il joue, même à l’époque du Rayo Vallecano, il a marqué 38 buts pour le club en 65 apparitions – près d’un but tous les deux matchs. Les bonnes performances ne sont pas passées inaperçues et Luis Enrique a décidé d’appeler le joueur de 27 ans dans l’équipe senior d’Espagne. Ayant joué pour l’Espagne aux niveaux U16-U19, RDT aura enfin la chance de faire ses débuts en tant qu’international à part entière.

Dans une interview avec AS, RDT s’est penché sur son enthousiasme pour l’équipe d’Espagne et l’influence de son passé madrilène.

L’appel

« Je suis très fier d’être ici parce que chaque footballeur veut être avec son équipe nationale et j’ai exaucé ce souhait. »

Dans l’équipe nationale espagnole, il y en a beaucoup du système des jeunes du Real Madrid, remarquez-vous ce lien ?

« Oui, ça se voit. Lorsque nous sommes arrivés au camp d’entraînement, nous nous sommes tous souvenus de cette étape de la vie dans l’équipe de jeunes de Madrid. Nous étions même ensemble à l’école, au SEK de Villanueva de la Cañada, où nous, de la cantera, vivions et étudiions tous. J’étais au SEK avec Pablo Sarabia et lvaro Morata.

Cette équipe espagnole a-t-elle l’ADN de La Fábrica compte tenu de l’inclusion de Carvajal, Morata, Sarabia, RdT… ?

« Oui, exactement. Nous étions de jeunes garçons et avons réalisé un rêve et maintenant nous sommes ici ensemble dans l’équipe nationale.

Raúl de Tomás allait être le 9 du Real Madrid, à quel moment ça a mal tourné ? Regrettez-vous quelque chose ?

«Quand on est jeune, on fait des erreurs, on croit des choses que l’on n’est pas, on veut aller plus vite qu’il ne faut. Maintenant, quand je vois des garçons de 16, 17 et 18 ans, je me demande si j’étais comme ça. Je pense qu’ils ont tort et peut-être que j’avais tort à cet âge. C’est une période que tu dois traverser et tu dois apprendre, et quand tu as 27 ans tu te rends compte que tu n’aurais pas dû faire certaines choses. Le problème serait de faire ces choses à 27 ans. Je ne le regrette pas, mais j’ai appris des erreurs que j’ai commises, ce qui ne m’a pas aidé à jouer pour le Real Madrid. Mais j’ai eu l’opportunité d’être là-bas et j’ai décidé d’aller jouer ailleurs.

Pourriez-vous revenir au Real Madrid ?

«Je me concentre sur le quotidien et on ne sait jamais. J’ai grandi depuis que je suis petit à Madrid, depuis que j’ai 8 ans et on ne sait jamais.

Vous rêvez encore de réussir à Madrid, réussir au Bernabéu ?

« Une bonne question. Bien sûr que je le ferais. C’est un rêve de retourner à Madrid car j’y ai grandi, dès l’âge de 8 ans je suis entré par la porte de la Cité des Sports du Real Madrid. Tout le monde a ce rêve de retourner là où vous avez grandi. Pourquoi pas? On ne sait jamais. »

Vers qui vous êtes-vous tourné et auprès de qui avez-vous appris ? Cristiano, Benzema, les deux ?

« Je les ai vus tous les deux et j’ai vu Zidane, qui était mon idole quand j’étais enfant. Je ne jouais pas à sa place, mais j’aimais beaucoup la classe qu’il avait, la façon dont il jouait au football, la façon dont il s’associait au ballon. Zidane était comme Benzema, mais au centre du terrain. J’ai remarqué beaucoup de joueurs car l’important est d’apprendre de tout le monde et de prendre des choses de chacun.

Porterez-vous RdT sur votre chemise d’Espagne ?

Oui.

Pourquoi avez-vous décidé de porter RdT sur votre chemise ?

« J’étais avec un ami dans la voiture et il m’a demandé ce que j’allais porter sur ma chemise en arrivant au Rayo Vallecano. Et je lui ai dit l’habituel : ‘R. De Tomás’ et il m’a dit qu’avec ce nom, il n’allait pas acheter la chemise. Et il m’a proposé de mettre RdT. Et je pensais que ça sonnait bien et depuis lors, je porte du RdT sur ma chemise.