Raúl de Tomás ou le triomphe de l’ambition maîtrisée

11/07/2021 à 11:55 CET

L’attaquant de l’Espanyol Raúl de Tomás a été appelé par l’équipe nationale espagnole à la suite de la blessure du joueur de Barcelone Ansu Fati, un appel qui montre sa croissance dans l’équipe et récompense le travail et l’ambition de s’améliorer en permanence.

L’attaquant madrilène de 27 ans avait déjà attiré l’attention sur les perruches lors de sa première étape à l’Espanyol, en 2019-20, où il n’avait pas eu de chance avec des blessures.

En tout cas, ses cinq buts n’étaient pas un chiffre spectaculaire. Oui c’était ses 23 buts en deuxième, bien que la catégorie s’éloigne des projecteurs.

Malgré le déclin, Raúl de Tomás n’a jamais perdu la motivation. Son ambition, mesurée et travaillée, de montrer sa meilleure version était maximale. Aussi sa demande personnelle et celle appliquée par son entraîneur, Vicente Moreno, qui sait qu’il a un attaquant d’une taille probablement supérieure au budget de l’équipe.

Et, avec le but de samedi contre Grenade, TDR Il a déjà sept cibles. Comme c’est souvent le cas dans ces cas, les supporters de l’équipe ont déjà demandé avec insistance leur présence dans la sélection des Luis Enrique. Il se taisait et travaillait. Le prix est arrivé hier : Ansu Fati il s’est blessé à Vigo et l’attaquant pourrait être un international.

« Je me bats pour de grandes choses. Si cette opportunité se présente un jour, je laisserai mon âme pour mon pays », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse il y a un mois. TDR Il n’a jamais caché que faire partie de l’équipe nationale était son grand rêve et qu’il pourra désormais le réaliser, si l’entraîneur le décide, contre la Grèce et la Suède.

L’Espanyol, outre leur satisfaction en tant qu’entité, est également attentif à leurs possibles débuts en raison d’un problème beaucoup plus bureaucratique. Oui Raul de Tomás Finalement il est libéré sous les ordres de Luis Enrique, sa clause de résiliation passerait de 60 à 70 millions d’euros.

L’attaquant a un contrat jusqu’en juin 2026. Il a signé en janvier 2021 pour 22,5 millions d’euros, devenant ainsi l’addition la plus chère de l’histoire de l’Espanyol. Le joueur, formé dans les catégories inférieures du Real Madrid, n’a jamais renoncé à ses responsabilités et à être à l’honneur.

En fonction du travail et des objectifs, Raul de Tomás Il a placé sa poudre à canon, son visage et son attitude, avec une confiance stratosphérique dans son jeu, dans l’esprit de toutes les perruches. Désormais, le meilleur buteur espagnol de la Liga a la possibilité de profiter d’une vitrine d’un autre niveau.