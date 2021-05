Raúl de Tomás, positif pour le coronavirus

05/05/2021

L’Espanyol a annoncé ce mercredi par un communiqué, en fin d’après-midi, la détection d’un coronavirus infecté dans le premier modèle. Le club n’a pas précisé s’il s’agissait d’un footballeur ou d’un membre du staff technique, mais quelques minutes plus tard Raúl De Tomás a révélé qu’il était le plus positif.

«Je veux vous confirmer que j’ai testé positif au COVID-19 aujourd’hui. Bien que j’aie quelques symptômes, je me sens bien “, A écrit RDT dans une histoire Instagram. “Deuxièmement, pour vous dire que même si je voudrais de toutes mes forces être à La Romareda ce samedi et aider mes coéquipiers, je vais applaudir au maximum de chez moi avec l’espoir que nous pourrons atteindre l’objectif. Merci d’être toujours là”il ajouta.

L’entité bleu et blanc a expliqué que tous les membres de l’équipe ont subi un test d’antigène et c’est à ce moment-là que ce seul cas positif a été trouvé. Par la suite, et agissant selon les protocoles, l’infection a été confirmée par un test PCR.

De Tomás a été confiné dès le premier positif, dans le test rapide, à son domicile, où il continuera jusqu’à ce que les tests déterminent qu’il a déjà vaincu le coronavirus, comme établi par les directives de la Ligue.